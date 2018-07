Gerd Ludwig (v.l.) vom Personal- und Organisationsamt der Stadt Heidelberg, Patrick Jelinek, Abteilungsleiter Bergbahnen, Garagen und ÖPNV bei den Stadtwerken Heidelberg, Nicole Huber, Stadtdirektorin und Koordinatorin der digitalen Aktivitäten der Stadt Heidelberg, sowie Martin Jokiel, technischer Betriebsleiter der Heidelberger Bergbahnen bei der Eröffnung der neuen Standorte von „Heidelberg4you“ an den Bergbahn-Stationen. Foto: Stadt Heidelberg/Tobias Dittmer

Heidelberg. (rnz/jeu) Will ein Tourist die besonderen Vorzüge der Stadt Heidelberg erleben, steht ganz sicher auch eine Fahrt mit der Bergbahn auf seiner To-Do-Liste. Auch Einheimische erfreuen sich an dem bequemen Besuch von Schloss und Königsstuhl. Kein Wunder also, dass die Betreiber der Bergbahn täglich rund 5000 Besucher verbuchen können.

Und seit Dienstag können alle Bergbahn-Fahrer beim Einsteigen noch schnell im Internet surfen. Denn das öffentliche und kostenlose WLan "Heidelberg4you" ist nun auch an den drei Bergbahn-Stationen Kornmarkt, Schloss und Königsstuhl verfügbar. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit 180 Standorten und inzwischen etwa 2000 verbundenen Endgeräten ist "Heidelberg4you" eines der größten öffentlichen und kostenlosen W-Lan-Netze Deutschlands. Weitere Standorte wie auf der "Alla Hopp"-Anlage in Kirchheim oder dem Bürgerzentrum B3 sind bereits in Planung.