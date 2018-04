Heidelberg. (tt) Die Heidelberger Feuerwehr war am gestrigen Freitag im Großeinsatz: Die Berufsfeuerwehr war am Nachmittag zu einem Brand in einem Lager eines Elektrogroßhandels in Rohrbach-Süd gerufen worden, dessen Rauchsäule gegen 14.30 Uhr weithin sichtbar war. Bei der Brandbekämpfung wurden die Feuerwehrleute von ihren Kameraden der Freiwilligen Wehren aus Rohrbach und Kirchheim unterstützt. Noch während des Einsatzes ging ein weiterer Alarm ein: Um den Wohnungsbrand in Kirchheim kümmerten sich die Freiwilligen Feuerwehren aus der Altstadt und aus Neuenheim.

Das Feuer in der Halle in der Tullastraße war nach ersten Erkenntnissen im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Dort war nach Angaben der Polizei eine Klimaanlage aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Das Feuer brannte sich durch das Dach der Lagerhalle, was zu der dunklen Rauchsäule führte.

Für die Löscharbeiten hatte die Berufsfeuerwehr ihre beiden Drehleitern im Einsatz: "Wir konnten den Brand nach rund 20 Minuten eindämmen", berichtete Georg Belge, Chef der Heidelberger Feuerwehr. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde das Flachdach des Gebäudes allerdings stark beschädigt.

Die Löscharbeiten wurden durch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle erschwert, die Anlage musste zunächst abgeschaltet werden. "Wir haben Elektrofachkräfte vor Ort, allerdings prüfen wir gerade, ob wir einen Sachverständigen hinzuziehen müssen", berichtete Belge an der Einsatzstelle.

Das Feuer verursachte nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 150.000 Euro. Die Brandexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand, die Tullastraße war während des Einsatzes gesperrt.