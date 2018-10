Heidelberg. (RNZ) Die "Kleine Plöck" hinter der Galeria Kaufhof am Bismarckplatz wird ab Montag, 8. Oktober, für den Autoverkehr gesperrt, weil für den Bau eines neuen Hotels im ehemaligen Fernmeldeamt Abbrucharbeiten anstehen.

Hierfür werden an der Ecke Sofienstraße über knapp zwei Wochen, von Montag, 8. Oktober, bis Freitag, 19. Oktober, Container aufgestellt. Da die Restbreite der Fahrbahn dann nur noch 2,5 Meter beträgt, muss die "Kleine Plöck" an dieser Stelle für den Kraftverkehr gesperrt werden. Die Ausfahrt aus der Tiefgarage ist zwar noch möglich, allerdings nur in Richtung der Rohrbacher Straße. Die Zufahrt von der Rohrbacher Straße zur Kleinen Plöck ist für Autos gesperrt.

Die Durchfahrt für Radfahrer in der "Kleinen Plöck" ist während der zwei Wochen allerdings jederzeit möglich, ebenso der Durchgang für Fußgänger: Sie teilen sich die restliche Breite der Fahrbahn.