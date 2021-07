Heidelberg. (dns) Geht es um Infrastrukturprojekte, dann herrscht im Heidelberger Gemeinderat selten Einigkeit. Zu den Plänen des Netzbetreibers Terranets BW, eine neue Erdgasleitung auch auf Heidelberger Gemarkung zu verlegen, gab es in dem Gremium am Donnerstag jedoch keine zwei Meinungen. Ausnahmslos alle anwesenden Stadträte und auch Oberbürgermeister Eckart Würzner stimmten gegen das Vorhaben. "Vor der derzeitigen Energiewende sieht der Gemeinderat die Erdgasleitung als nicht notwendig an", heißt es im Beschluss. Wenn sie dennoch gebaut werde, solle eine alternative Trassenführung entlang der Autobahnen A 5 oder A 6 oder über den Steinbruch Nußloch gesucht werden, "auch wenn hierfür ein neues Raumordnungsverfahren notwendig wird". Zuvor hatten sich bereits die Bezirksbeiräte in den potenziell betroffenen Stadtteilen Rohrbach, Kirchheim und Wieblingen ähnlich geäußert.

Das Votum aus Heidelberg ist in diesem Fall jedoch nicht bindend. Terranets hatte sich die Trasse bereits 2006 vom Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) genehmigen lassen und den Verlauf 2019 erneut bestätigt. Ob der Bau nun endgültig genehmigt wird, muss das RP entscheiden. In Heidelberg hofft man noch auf ein Veto: "Dafür ist es jedoch wichtig, dass wir uns hier in Heidelberg klar positionieren", betonte OB Würzner am Donnerstag.