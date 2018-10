Heidelberg. (pr/mare) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford Transit und einem Nissan Micra ist es am Freitagmittag in Kirchheim gekommen.

Ersten Informationen zufolge wollte gegen 11.40 Uhr eine Autofahrerin auf der Sandhäuser Straße an einer Ampel nach links in Richtung Bundesstraße B535 abbiegen. Dabei prallte ein von Kirchheim kommender Ford Transit mit Anhänger in das Fahrzeug der Frau. Einer der beiden Autofahrer muss demnach eine rote Ampel nicht beachtet haben.

Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb allem Anschein nach unverletzt. Am Nissan entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.