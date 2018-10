Heidelberg. (pol/mare) Und wieder ein Schlag gegen die Drogenszene: Der Polizei sind in Kirchheim zwei mutmaßliche Dealer ins Netz gegangen. Wenn auch mit etwas Glück und dem richtigen Riecher. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Denn eigentlich sollte am 23. Oktober ein 24-Jähriger von der Polizei abgeholt werden, um ihn einem Richter vorzuführen. Doch dabei rochen die Beamten Marihuana - und setzten eine spontane Hausdurchsuchung an. Und in der Tat: In dem Heim, in dem auch ein 25-Jähriger lebt, fanden die Beamten circa 200 Gramm Amphetaminpaste, zwei Cannabispflanzen, psychodelisch wirkende Pilze, 29 Ecstasy Tabletten und etwa acht Gramm Marihuana. Obendrein einen Teleskopschlagstock, ein Luftdruckgewehr, zwei Luftdruckpistolen, einen Schlagring, zwei Feinwaagen, diverse Verpackungsmaterialien für Betäubungsmittel, eine "Growlampe" und 1000 Euro Dealgeld.

Die beiden Männer wurden verhaftet und einer Richterin vorgeführt, die Haftbefehl erließ. Der Vorwurf: "Verdachts des gemeinschaftlichen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge". Der 24-Jährige wurde aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gehen weiter.