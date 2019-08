Heidelberg. (RNZ/rl) Die Stadtwerke Heidelberg stellen ab dieser Woche in der Schwetzinger Straße 71 in Kirchheim einen Gasanschluss her. Dafür werden Straße und Gehweg ab Montag, 2. September, bis voraussichtlich Dienstag, 10. September tagsüber voll gesperrt. Die Sperrzeiten sind: montags bis donnerstags von 7 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 7 bis 13.30 Uhr.

Der Verkehr wird über Odenwaldstraße, Hardtstraße, Bogenstraße und Freiheitsweg umgeleitet. Der Straßenbahnverkehr der Linie 26 ist nicht betroffen.