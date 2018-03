Heidelberg-Kirchheim. (pri/rl) Bei dem Dachstuhlbrand in der Häuselgasse am Donnerstagabend entstand 50.000 Euro Sachschaden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Angaben der Feuerwehr war im Garten ein Holzanbau in Brand geraten. Das Feuer hatte sich durch die Holzverkleidung nach oben ausgebreitet und griff auf den Dachstuhl über. Zeugen hatten wegen der starken Rauchentwicklung die Feuerwehr alarmiert.

Für die Löscharbeiten kam es zu Straßensperrungen auf Höhe der Schmitthennerstraße sowie der Lochheimer Straße. Die erste Herausforderung der Berufsfeuerwehr bei dem Einsatz war es, in der engen Straße in der auch geparkte Autos standen, die Löschfahrzeuge und die Drehleiter zu positionieren. Da niemand im Haus war, mussten die Wehrleute die Eingangstür gewaltsam öffenen, um hinein zu kommen.

Zum Löschen musste die Feuerwehr Holzverkleidungen und Dachziegel entfernen. Neben der Berufsfeuerwehr Heidelberg war auch die Feuerwehrabteilungen Kirchheim und Rohrbach im Einsatz.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Der Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd hat die weitere Ermittlungsarbeit übernommen.