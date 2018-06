Heidelberg-Kirchheim. (pol/mare) In der Nacht auf Montag gegen 2.07 Uhr beobachteten mehrere Zeugen eine offensichtlich betrunkene Frau. Wie die Polizei mitteilt, riss sie in der Oppelner-, Glatzer- und Königsberger Straße an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel und Scheibenwischer ab.

Bei der Festnahme beleidigte die mit 1,3 Promille stark Betrunkene die Beamten. Die Frau wurde wegen Beleidigung und Sachbeschädigung an bislang 39 Autos angezeigt.

Weitere Autobesitzer die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180 anzurufen.