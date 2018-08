Nach dem Stromschlag kam für den 67-Jährigen am Montagabend jede Hilfe zu spät. Fotos: zg

Heidelberg. (pol/rl) Durch einen Stromschlag tödlich verletzt wurde ein 67-jähriger Mann am Montagabend. Der Mann war im Keller eines Anwesens in der Schwetzinger Straße im Stadtteil Kirchheim mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als er laut Polizeibericht mit einem defekten Stromkabel in Berührung kam.

Die dadurch erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unglücksort verstarb. Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt.