Heidelberg. (pol/make) Nach Erkenntnissen der Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat eine brennende Kerze den Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hegenichstraße ausgelöst.

Am frühen Morgen des 9. April war eine Person durch das Feuer leicht verletzt. Außerdem entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wird gegen den 52-jährigen Wohnungsinhaber weiter ermittelt.

Update: Samstag, 17. April 2021, 11.15 Uhr

Ursache bei Brand in Kirchheim noch unklar

Heidelberg. (dns) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kirchheim ist ein Bewohner am frühen Freitagmorgen verletzt worden. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Denis Kullik, erklärt, zog sich der Mann offenbar eine Rauchgasvergiftung zu und stürzte zudem, als er das brennende Haus verließ. Warum im ersten Stockwerk des Wohnhauses in der Hegenichstraße gegen 4.30 Uhr das Feuer ausbrach, ist laut Feuerwehr und Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

An dem Gebäude entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Laut Kullik ist das Mehrfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar. Der massive Brand habe das mittlere Geschoss verwüstet, das obere sei komplett verraucht, und bei dem unteren sei die Decke einsturzgefährdet.

Die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Feuerwehren Kirchheim und Rohrbach waren mit rund 40 Personen im Einsatz. Der Brand selbst konnte relativ schnell gelöscht werden, währenddessen war die Hegenichstraße gesperrt.

Update: Freitag, 9. April 2021, 20.39 Uhr

Ein Verletzter bei Brand in Kirchheim

Heidelberg. (pol/mün) Eine Wohnung im Stadtteil Kirchheim ist in der Nacht zu Freitag ausgebrannt - gegen 4.45 Uhr waren die Rettungskräfte in die Hegenichstraße gerufen worden.

Es gab eine massive Rauchentwicklung und die Wohnung stand in Vollbrand, wird berichtet. Gegen 5.30 Uhr war das Feuer gelöscht, berichtet die Polizei. Ein verletzter Bewohner wurde von den Rettungskräften versorgt.

Die Straßen rund um die Hegenichstraße wurden gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rund 40 Rettungskräfte waren im Einsatz, darunter die Berufsfeuerwehr in die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchheim und Rohrbach.