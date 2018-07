Heidelberg. (dns) In der Heidelberger Hauptstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz: Im Keller des Hotels Perkeo waren Papiere und Kartonagen in Brand geraten.

Als um 14.17 Uhr die Berufsfeuerwehr anrückte, konnte sie die Flammen jedoch schnell wieder löschen. "Es waren nur wenige Quadratmeter betroffen", erklärte Einsatzleiter Holger Schlechter der RNZ. Entsprechend hält sich offenbar auch der Schaden in Grenzen: Demnach sind hauptsächlich Akten des Hotels betroffen.

Dennoch waren die Feuerwehrleute eine gute Stunde vor Ort - hauptsächlich, um den verwinkelten und durch das Feuer verrauchten Keller zu durchlüften. Dafür hatte die Wehr die Hauptstraße im Kreuzungsbereich zur Karpfengasse bis auf einen etwa zwei Meter breiten Durchgang gesperrt.

Insgesamt war die Berufsfeuerwehr mit 20 Mitarbeitern im Einsatz. Auch zwei Streifenwagen der Polizei waren vor Ort.

Update: Freitag, 13. Juli, 15.48 Uhr