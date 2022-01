Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Eine Schafherde, ein Turnierpferd oder der Rassehund, ein teurer Fernseher, der Porsche oder ein Thermomix – Gerichtsvollzieher kümmern sich darum, dass Gläubiger ihr Geld bekommen, auch wenn es an Barem fehlt. Für was sie noch alles zuständig ist und warum ihr der Beruf Spaß macht, erklärte die Gerichtsvollzieherin Kerstin Baum den Nachwuchsreportern von "Schüler machen Zeitung", einem Projekt von Sparkasse und Rhein-Neckar-Zeitung, im Justizzentrum. Rund eine Stunde lang stellte die 38-Jährige sich den Fragen der Schüler – und zeigte ihnen auch das Pfandsiegel, mit dem sie Gepfändetes markiert.

"Es freut sich keiner, wenn ich komme", sagt Baum, als sie von ihren Hausbesuchen erzählt. Die mache sie meist unangekündigt – "sonst könnten die Leute ja etwas wegschaffen", nimmt ein Schüler die Erklärung vorweg. Hereinbitten muss sie aber niemand, erklärt Baum weiter. Doch dann kann sie einen Durchsuchungsbefehl beantragen, der ihr dann erlaubt, die Wohnung zu betreten. In den meisten Fällen würden die Leute aber das Geld auftreiben, sobald sie sich bei den Schuldnern meldet. "Man versucht auch zu vermitteln, bietet etwa eine Zahlung in monatlichen Raten an", sagt Baum. Wenn aber alles nicht helfe, müsse sie pfänden. "Da wird man auch manchmal angebrüllt", erzählt Baum, aber "etwas Schlimmes" sei ihr noch nicht passiert: "toi toi toi."

Und was kann sie alles pfänden – und was nicht? Wichtig sei erst einmal, dass sie nicht "überpfänden" dürfe, so Baum. Wer eine offene Rechnung über 100 Euro hat, da könne sie nicht das Auto pfänden, das 5000 Euro wert ist, wenn es auch ein Gemälde für 150 Euro im Haushalt gibt. Beim Auto müsse sie aber sonst auch achtgeben: Wenn das die einzige Möglichkeit für den Schuldner ist, zur Arbeit zu kommen, dann wird es ihm nicht weggenommen. "Außer es ist zum Beispiel ein Porsche. Dann kann man eine Austauschpfändung machen – ich nehme den Porsche mit, aber er bekommt dafür zum Beispiel einen Opel." Ihr Kollegen hätten auch schon mal eine Schafherde oder ein Turnierpferd gepfändet. Ein teurer Rassehund mit Papieren, der 2000 Euro wert ist, könnte auch gepfändet werden. Um eine normale Hauskatze dagegen müsse man sich keine Sorgen machen.

Seit vier Jahren ist Baum nun Gerichtsvollzieherin und neben den Stadtteilen Ziegelhausen und Schlierbach auch für Neckargemünd zuständig. Ursprünglich hatte sie eine Ausbildung zur Justizfachangestellten gemacht und 2016 mit der zweijährigen Weiterbildung zur Gerichtsvollzieherin angefangen. Für sie habe sich das damals einfach angeboten: "Ich wollte gerne in der Justiz bleiben, aber mal etwas Neues erleben und nicht nur im Büro arbeiten."

Als Gerichtsvollzieher ist der Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich, wie Baum den Schülern vermittelte. Sie pfände ja nicht nur, sie ist auch zuständig, wenn der Energieversorger einem säumigen Schuldner etwa die Zähler sperren oder ausbauen will, aber deren Mitarbeiter nicht in die Wohnung gelassen werden. "Da kann ich dann die Tür von einem Schlosser öffnen lassen", so Baum. Auch wenn Gerichte etwa bei Gewalttaten ein Annäherungsverbot aussprechen, stellt Baum das zu. Und auch wenn das Jugendamt etwa ein Kind aus einer Familie holt, ist Baum zuständig. "Das macht aber kein Kollege gern", verrät sie.

Ob sie auch mal ein schlechtes Gewissen habe, wollten die Nachwuchsreporter von Baum wissen. "Gerade bei Älteren ist es schwer, wenn sie schon im Pflegeheim sind." Das gelte aber auch bei Menschen, die durch die Corona-Krise stark belastet sind. "Man hat nicht immer ein gutes Gefühl", sagt Baum, aber: "Die Schulden sind ja auch irgendwie entstanden."

Der Beruf mache ihr aber trotzdem viel Spaß. Immer wieder nimmt sie sich auch Zeit für die Schuldner, um mit ihnen Unterlagen durchzugehen und eine Lösung zu finden. "Viele sind einfach überfordert", so Baum. Und wenn sie dann helfe, obwohl das gar nicht ihre Aufgabe ist, dann seien viele ihrer Kunden sehr dankbar. "Und das zeigen sie einem auch", sagt die Gerichtsvollzieherin.