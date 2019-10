Heidelberg. (rie) Fans des subversiven Hamburger Humor-Trios "Studio Braun" werden begeistert sein. Denn der Karlstorbahnhof holt zwei der drei Mitglieder im November - getrennt voneinander - nach Heidelberg.

Zuerst kommt Heinz Strunk (18. November, 20 Uhr, 25 Euro). Der Autor, Musiker und Schauspieler bringt gleich zwei neue Werke mit: sein Tagebuch "Nach Notat zu Bett" und das Musikalbum "Aufstand der dünnen Hipsterärmchen". Der Showabend ist bereits fast ausverkauft. Ein paar mehr Karten gibt es noch für Rocko Schamoni drei Tage später (21. November, 20 Uhr, 22 Euro). Der Autor, Musiker, Schauspieler und Bühnenkünstler hat seinen Roman "Große Freiheit" über die Reeperbahn-Legende Wolli Köhler dabei.

Hipster-Ärmchen und Kiez-Größen

Die RNZ verlost für beide Abende jeweils zwei mal zwei Karten. Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702323 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN VERLOSUNG (auf Leerzeichen achten). In beiden Fällen bitte das Kennwort STRUNK oder SCHAMONI sowie Name und Adresse angeben. Die Leitungen sind bis Dienstag, 29. Oktober, 13 Uhr, geschaltet.

