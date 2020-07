Schon Tage im Voraus war der Auftakt der Sommerbühne auf dem Vorplatz des Karlstorbahnhofs restlos ausverkauft. Das Publikum und die Musiker genossen die Atmosphäre unter den großen Bäumen und die Rückkehr des kulturellen Lebens in Heidelberg. Foto: Philipp Rothe

Von Sophie Krischa

Heidelberg. Lange war es sehr still um den Karlstorbahnhof. Wie bei allen anderen Kulturstätten auch, blieben aufgrund der Corona-Pandemie seit Anfang März die Türen geschlossen. Zwar konnten einige Teile des Programms ins Internet verlagert werden, zahlreiche Veranstaltungen mussten aber dennoch abgesagt oder verschoben werden. Dann endlich die erlösende Nachricht aus Stuttgart: Ab dem 1. Juli seien kleine Kulturveranstaltungen unter besonderen Vorkehrungen wieder möglich. Pünktlich dazu wurde die Langzeit-Baustelle auf dem Vorplatz des Karlstorbahnhofs abgebaut, sodass einer Sommerbühne unter freiem Himmel nichts mehr im Wege stand: "Wir waren alle total froh, dass wir wieder loslegen können", erzählt Pressesprecherin Caroline Thiemann.

Mit viel Engagement habe sich das Team den Herausforderungen gestellt, auch wenn es sehr viel zu beachten gab. Das Resultat: Der Vorplatz des Kulturzentrums verwandelte sich binnen weniger Wochen zu einer Veranstaltungsfläche. Unter den großen Bäumen bieten nun zahlreiche Bierbänke und Stühle Platz für knapp 100 Personen. Ein alter Lkw-Oldtimer wurde kurzerhand zur Bühne umfunktioniert. Der Foodtruck des Cateringservice "Hase im Mond" versorgt hungrige Gäste mit Leckereien aus Sri Lanka. Sogar eine Außenbar wurde aufgebaut. "Wir wollen das Beste aus der Situation machen und einen Ort schaffen, an dem sich die Menschen in einem verantwortungsbewussten Rahmen treffen und gemeinsam Kultur erleben können”, erklärt Geschäftsführerin Cora Malik. Besonders dankbar sei sie dabei für die Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und das Engagement ihres Teams.

Am Samstag war es dann endlich soweit: Das Trio "Les Primitifs” um Laurent Leroi am Akkordeon, Erwin Ditzner am Schlagzeug und Kontrabassist Michael Herzer, eröffnete mit einem Konzert die Sommerbühne. Wie sehr die Heidelberger den Karlstorbahnhof tatsächlich vermisst haben, zeigte sich bereits im Voraus: Schon Tage vor Veranstaltungsbeginn war das Konzert restlos ausverkauft. Doch nicht nur das Publikum freute sich, kommen zu dürfen. Auch die Musiker waren sichtlich froh, endlich wieder auf der Bühne zu stehen.

Auch für sie war es der erste Auftritt nach der coronabedingten Zwangspause. Erwin Ditzner entwickelte die Sommerbühne sogar selbst mit. "Er kennt natürlich viele Künstler aus der Region und konnte sie für unsere Bühne begeistern. Außerdem hat er uns neuen Input aus Musiker-Sicht gegeben”, meint Caroline Thiemann. Vielleicht wurde das Konzert auch deshalb ein so großer Erfolg: Das Trio sorgte den ganzen Abend über für ausgelassene Stimmung. Auch wenn das Tanzen aufgrund der Vorschriften verboten ist, bewegte sich das Publikum auf seinen Plätzen mit – soweit es der begrenzte Radius möglich machte. Noch lange nach Konzertende blieben die Besucher sitzen, redeten miteinander und genossen die laue Sommernacht. Eine Besucherin war besonders beeindruckt: "Es ist toll, dass der Karlstorbahnhof immer wieder neue Maßstäbe setzt”, meint sie beim Gehen glücklich.

Bei gutem Wetter wird bis in den September hinein immer von Donnerstag bis Sonntag Kultur auf der Sommerbühne angeboten. Das Programm bis Ende Juli gibt es schon unter www.karlstorbahnhof.de. Tickets sind dort und auch in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, Telefon 06221/ 5191210, erhältlich.