Am Donnerstagabend konnte Julianna Stoika (hinten links) endlich auch ihre Schwägerin Katja und deren Kinder Artem, Alexandr und Arina (v.l.) in Heidelberg begrüßen. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Wenn die Nachrichten laufen, laufen meist auch die Tränen. "Ich glaube, so geht es gerade allen Ukrainerinnen und Ukrainern – und mir auch", gesteht Julianna Stoika. Die Bilder der Heimat, die im Krieg zerstört wird, der vielen Menschen, die Angehörige, Hab und Gut zurücklassen müssen, der Toten und Verletzten lassen niemanden kalt. Die 36-Jährige lebt seit zwei Jahren mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern – zwei und fünf Jahre alt – in der Heidelberger Weststadt. Doch das Schicksal ihres Landes bewegt sie natürlich trotzdem – zumal sie dort immer noch Freunde und Familienangehörige hat. "Es macht uns so traurig und wütend, wenn man sieht, was dort geschieht."

Doch es gibt auch Dinge, die der jungen Familie in diesen Tagen Hoffnung und Zuversicht geben. Allen voran die Tatsache, dass ihre Verwandten zum Großteil in Sicherheit sind – einige mittlerweile auch hier in Deutschland. So haben es in dieser Woche mehrere Familienmitglieder aus der Ukraine nach Heidelberg geschafft. Die Mutter von Julianna Stoika kam am Mittwoch nach einer tagelangen und anstrengenden Flucht an. "Sie saß alleine 17 Stunden an der Grenze fest und musste anstehen. Wir sind so glücklich, dass sie endlich hier ist." Am Donnerstag stießen dann auch die Mutter des Ehemannes sowie dessen Schwester mit ihren drei Kindern dazu – auch das war eine große Erleichterung.

Eine befreundete junge Mutter kam schon Anfang der Woche. "Sie konnte nur ihr einjähriges Kind und einen Koffer mitnehmen – und weiß nicht, wann sie wieder zurück kann." Denn eigentlich hoffen alle, die sich hierher in Sicherheit gebracht haben, dass sie in ein oder zwei Wochen einfach wieder in ihre Wohnungen und Häuser können. "Aber leider weiß ja niemand, wie lange dieser Krieg dauern wird", so Stoika.

Während die Frauen und Kinder durch halb Europa gereist sind, um hier Zuflucht zu finden, sind die Männer der Familie in der Ukraine geblieben – auch Julianna Stoikas Vater. Und das, obwohl er aufgrund seines Alters das Land eigentlich verlassen dürfte. "Er muss nicht bleiben. Es war seine Entscheidung, in der Heimat zu bleiben." Sie habe zwar versucht, ihn zu überreden, "aber ich respektiere das." Auch weil die Stoikas aus dem Westen des Landes kommen, wo die Auswirkungen des Krieges bislang noch überschaubar sind. "Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht dorthin kommt", so die 36-Jährige.

Denn wie es ist, wenn der Krieg ankommt, bekommt die Familie bei anderen Angehörigen mit. Die Tante ihres Mannes sei noch immer in Mykolajiw, berichtet Julianna Stoika. Die Stadt im Süden des Landes ist heftig umkämpft. "Die Familie lebt seit Tagen im Keller, um sich zu schützen. Sie können nicht einfach mal raus, um Lebensmittel zu kaufen." Glücklicherweise habe man noch Kontakt – und wisse, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut gehe.

Daneben sind es auch die Hilfsbereitschaft, die Offenheit und das Mitgefühl der Heidelberger und der Deutschen, die der Familie durch diese schwere Zeit helfen. Seit Ausbruch des Krieges hätten sich so viele Nachbarn, Freunde und Bekannte erkundigt, ob und wie sie helfen könnten. "Eine Frau stellt meiner Schwiegermutter, meiner Schwägerin und den drei Kindern sogar kostenlos eine Wohnung in unserer Nähe zur Verfügung", zeigt sie sich gerührt.

Schon auf der Flucht seien die Menschen äußerst zuvorkommend und hilfsbereit zu ihrer Mutter gewesen. "Dafür möchte ich mich aus tiefstem Herzen bedanken – im Namen aller Ukrainerinnen und Ukrainer", sagt die junge Mutter mit tränenerstickter Stimmer zur RNZ. Nicht zuletzt seien auch die Botschaften der Unterstützung, die Symbole, die zeigen, dass die Kriegsflüchtlinge hier willkommen sind, so wichtig. "Die vielen Nachrichten, die uns erreichen, machen uns alle stärker." Das gelte für die netten Worte der Nachbarn ebenso wie für größere Aktionen.

So war Julianna Stoika vergangenes Wochenende an der Neckarwiese unterwegs, als dort ein Künstler ein weinendes Gesicht in Gelb und Blau an die Wand sprühte – als Zeichen der Anteilnahme. "Das hat mich sehr bewegt. Ich musste stehen bleiben und mich bedanken", berichtet sie. "Den Menschen hier ist das ukrainische Volk, sind unsere Schicksale nicht egal. Das merkt man und das wissen wir wirklich zu schätzen."