Heidelberg. (pol/mün) Eine 25 Jahre alte Joggerin wehrte sich am Montagmorgen erfolgreich gegen einen Angriff in der Nähe des Heidelberger Philosophenwegs. Ein unbekannter Mann hatte sie gegen 8.30 Uhr beim langsameren Joggen bergauf beim Odenwälder Weg von hinten angegangen. Gegen 8.30 Uhr hatte die junge Frau den Mann gerade passiert, als er ihr mit der Hand den Mund zuhielt und sie an sich herandrückte.

Die Joggerin versetzte dem Täter einen Schlag und schrie diesen an. Der Täter meinte daraufhin, dass sich die Frau beruhigen solle und flüchtete auf dem Odenwälder Weg talwärts, berichtet die Polizei.

Die 25-Jährige rannte den Berg hinauf und hielt sich noch eine Weile im Wald auf, bevor sie zum Polizeirevier Heidelberg-Nord fuhr und Anzeige erstattete.

Der Täter soll etwa 20 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Er habe eine Hasenscharte an der Oberlippe, deutsch gesprochen sowie kurze blonde Haare. Bekleidet sei er mit einem blauen T-Shirt und einer kurzen Hose gewesen. Er habe einen Rucksack getragen.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.