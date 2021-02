Von Anica Edinger

Heidelberg. Mannheim hat längst einen – und Heidelberg hat jetzt zwei: Der Gemeinderat wählte am Mittwochabend Jimmy Kneipp (32) und Daniel Adler (32) mit großer Mehrheit zu den ersten Heidelberger Nachtbürgermeistern. Das Tandem holte 25 Stimmen der Stadträtinnen und Stadträte. Die beiden traten gegen Hannes Diether und Florian Schweikert an, die 15 Stimmen bekamen.

Heidelberg. Es ist so weit: Am Mittwoch, 10. Februar, bekommt Heidelberg seinen ersten Nachtbürgermeister – beziehungsweise seine ersten beiden Nachtbürgermeister. Denn in die finale Bewerberrunde haben es nach der erneuten Stellenausschreibung im November 2020 zwei Tandems geschafft: Florian Schweikert und Hannes Diether sowie Daniel Adler und Jimmy Kneipp. Beide stellen sich am Mittwoch dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vor. Direkt danach fällt die Entscheidung. Wer sind die vier Kandidaten für den Posten, der die Nachtkultur retten soll? Die RNZ stellt die beiden Duos in kurzen Steckbriefen vor.

Florian Schweikert (links) und Hannes Diether haben sich schon in der ersten Runde im Frühjahr 2020 beworben und sind auch nach der Neuausschreibung im Rennen geblieben. Foto: privat

Tandem Schweikert/Diether

Name: Hannes Diether und Florian Schweikert

Alter: 36 / 32 Jahre

Beruf: Diether: Betreiber Coworking Space Fensterplatz, Breidenbach Label; Schweikert: Organisation und Booking Metropolink-Festival, Labelbetreiber

So lange leben wir schon in Heidelberg: seit 2007 / 2011

Wir treten im Tandem an, weil ... wir uns der großen Verantwortung und des benötigten Zeitaufwandes bewusst sind. Jeder von uns hat seine eigenen Qualitäten und Schwerpunkte, die er einbringen kann. Wir wollen bestehende Projekte weiterführen.

Wir wollen Nachtbürgermeister werden, weil … uns die Arbeit in allen Bereichen des Nachtlebens Spaß macht und uns eine gut funktionierende Nachtökonomie am Herzen liegt.

Wir sind die Richtigen für den Job, weil … wir das Heidelberger Nachleben sehr gut kennen und über die Stadtgrenzen hinaus gut vernetzt sind. Wir sind sowohl die Arbeit mit Kulturschaffenden gewohnt als auch mit Verwaltung und Ämtern. Zudem sind wir sehr empathische und geduldige Personen.

Wir gehen am liebsten feiern in … den Breidenbach Studios / im Cave 54.

Wir finden, im Hinblick auf die Nachtkultur in Heidelberg … müssen Kompromisse und neue Wege gefunden werden, die die Bedürfnisse aller befriedigen.

Jimmy Kneipp (links) und Daniel Adler wurden von der Personalfindungskommission nach der Neuausschreibung der Nachtbürgermeister-Stelle in die Finalrunde gewählt. Fotos: pr

Tandem Adler/Kneipp

Name: Daniel Adler und Jimmy Sebastian Kneipp

Alter: Jeweils 32 Jahre

Beruf: Adler: Unternehmensberater und Stadtportal-Betreiber; Kneipp: Gastronom

So lange leben wir schon in Heidelberg: Gemeinsam bringen wir 40 Jahre Heidelberg-Erfahrung mit.

Wir treten im Tandem an, weil ... wir uns ideal ergänzen und zusammen sämtliche Kompetenzen und Erfahrungen vereinen, die für das Amt benötigt werden.

Wir wollen Nachtbürgermeister werden, weil … wir etwas bewegen wollen. Wir möchten kreative und nachhaltige Konzepte entwickeln, die Clubbetreiber, Kultur-, Kreativschaffende und Gastronomen stärken.

Wir sind die Richtigen für den Job, weil … wir wissen, wie es geht. Die Aufgaben sind für uns eine Herzenssache. Wir brennen darauf, die Spannungsfelder zu lösen und neue Ideen für Heidelberg zu entwickeln.

Wir gehen am liebsten feiern in … das ist völlig unterschiedlich. Grundsätzlich zieht es uns an Orte mit Charakter.

Wir finden die derzeitige Situation im Hinblick auf die Nachtkultur in Heidelberg … bedrohlich, aber gleichzeitig empfinden wir die Situation auch als Chance, die Wahrnehmung und Bedeutung der Nachtkultur sowie ihrer sozialen Funktion positiv zu wandeln.

Info: Die Sitzung des Gemeinderats findet an diesem Mittwoch, 10. Februar, um 16.30 Uhr statt. Der Rat selbst tagt in der Neuen Aula der Universität. Bürgerinnen und Bürger können die Sitzung per Livestream aus dem Neuen Sitzungssaal im Rathaus, Marktplatz 10, verfolgen. Die Wahl der Nachtbürgermeister ist Tagesordnungspunkt Nummer drei. Danach geht es unter anderem noch um "Express-Spuren" für Radler.