Petra Spamer-Riether (links) und ihre Tochter Janina genießen in der Turmbar in Bergheim "Schrödingers Katzen Gin". Foto: kaz

Heidelberg. (Kaz) Was hat ein Gin mit Quantenphysik zu tun? Eine ganze Menge, wenn ihn eine Diplom-Chemikerin entwickelt hat, die inzwischen als Spirituosen-Designerin firmiert. Petra Spamer-Riether gab dem hochprozentigen Gemisch den Namen "Schrödingers Katzen Gin" - es ist ein London Dry mit 44 Prozent Alkohol, destilliert in einer kleinen Manufaktur im aufwendigen Pot-Still-Verfahren.

Der österreichische Physiker und Nobelpreisträger Erwin Schrödinger (1887-1961) wurde mit seinem berühmten "Gedankenexperiment", in dem es um eine Katze zwischen Leben und Tod geht, zum Namensgeber des Gins. Schrödinger wollte damit ein Paradoxon aus dem Gebiet der Quantenmechanik illustrieren: Eine Katze ist dabei gewissermaßen gleichzeitig "lebendig" und "tot" - und verbleibt in diesem Zustand, bis ein Forscher sie beobachtet. Erst in diesem Moment entscheidet sich, ob das Tier tot ist - oder lebendig.

Im "Katzen Gin" steckt wiederum viel Leben in Form von 14 "Botanicals" aus biologischem Anbau. An erster Stelle sei die Katzenminze genannt, die laut Petra Spamer-Riether nicht nur auf Schmusetiger, sondern auch auf Menschen entspannend und leicht euphorisierend wirkt. Auch Wacholder muss rein. Sonst dürfte sich der Gin gar nicht so nennen.

Und dann sind da noch die Heidelbeeren aus dem Odenwald, von Hand gepflückte prall gefüllte C- und E-Vitamin-Bömbchen. Bleibt noch der Zitronenthymian mit seinem betörenden Duft und seiner keimtötenden Wirkung. Und nicht zuletzt der Kubebenpfeffer (Piper cubeba) aus Indonesien, der in Deutschland 2016 zur Heilpflanze des Jahres gekürt wurde. Er ist nicht allzu scharf, hat dafür aber eine leichte Bitternote, gepaart mit Kampfer- und Eukalyptusnoten. Dies alles lässt sich "rausschmecken", auch wenn der Gin am besten mit Tonic Water gemischt wird.

Die "Turmbar" in Bergheim ist ein idealer Ort, um dieses Getränk zu genießen. Zusammen mit ihrer Tochter Janina vertreibt Petra Spamer-Riether die Edelspirituose über die Anfang 2018 gegründete HS Spirits GmbH. Diese ging wiederum aus der Pussanga GmbH von 2012 hervor. "Pussanga" heißt die inzwischen mit vielen Auszeichnungen bedachte Kreation aus Granatapfel, Chili, Ingwer, Bourbon-Vanille und Pussanga-Pflanzen aus Südamerika, denen aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird. Mit dem Getränk stieg Petra Spamer-Riether ins Spirituosengeschäft ein. "Für mich ist es wahnsinnig spannend, zu schauen, welche Pflanzen sich ergänzen und welche zusammenpassen, um daraus neue Geschmacksmuster zu erstellen", sagt die Chemikerin, die sich schon in ihrer Diplomarbeit an der Universität Heidelberg mit dem Entschlüsseln von Sexuallockstoffen (Pheromone) beschäftigte.

Jahrelang war Petra Spamer-Riether als Reisejournalistin tätig und für die Fernsehserie "Länder, Menschen, Abenteuer" in aller Welt unterwegs. Auch für diesen Job brauchte sie jenen Forschergeist, der ihr nun bei der Entwicklung neuer Spirituosen hilft. Der "Katzen Gin" ist nicht nur in Bars in der Region, sondern natürlich auch im Handel erhältlich.

Infos gibt es im Internet unter www.schrödingerskatzengin.com und auf www.heidelbergspirits.com.