Von Werner Popanda

Heidelberg. Vor zehn Jahren hat Isabel Hellmich als Inhaberin die Leitung des traditionsreichen Hotel-Restaurant Hackteufel in der Steingasse 7 übernommen. Urkundlich erwähnt wurde das Gasthaus im Herzen der Altstadt zwischen "Alter Brücke" und Heiliggeistkirche schon im 16. Jahrhundert als "Schildgerechtigkeit zum Türkischen Kaiser".

Jetzt feiert die studierte Hotelbetriebswirtin ein rundes Jubiläum - und das kann man beispielsweise als Gast des Restaurants, dessen Speisekarte sich wie das Paradies einer regional geprägten gutbürgerlichen Küche liest, mit ihr feiern. Dort stehen Schmankerln à la "Angemachter Weinkäs mit ‚Musik‘, Bauernbrot und Butter", "Pfälzer Wurstsalat mit Bratkartoffeln" und "1 Paar Pfälzer Bratwürste mit Salat und Kartoffelsalat" auf der Speisekarte. Ebenfalls auf ihre Kosten kommen aber auch Feinschmecker, die "Hausgemachte Tafelspitzsülze mit Bratkartoffeln und Remoulade", "Sauerkraut-Orgie mit Teufelswurst, Pfälzer Saumagen, Krustenbraten und Knödel" sowie "Pfälzer Rumpsteak mit Zwiebeln, Soße und Graubrot" mögen.

Was die Speisekarte anbelangt, ist das Ende der Fahnenstange damit aber beileibe nicht erreicht. Denn hinzu kommen internationale Gerichte sowie jede Menge weiterer Leckereien, die sich nach dem saisonalen Angebot richten. Diese Spezialitäten findet man dann auf der Tageskarte ebenso wie die regionalen Spezialitäten von Wild, Geflügel und Fisch. Und natürlich gibt es in der Spargelsaison auch eine Extrakarte, die ganz dem "Königlichen Gemüse" gewidmet ist.

Und seit Mitte Juni vergangenen Jahres gibt es eine weitere Möglichkeit, sich im Hackteufel verwöhnen zu lassen: in der seinerzeit neu eröffneten Weinstube, um die sich der Hackteufel nach Hellmich "schneller als erwartet erweitern konnte". Hier findet man sich in einem atmosphärisch und akustisch einnehmenden Raum wieder, der sich für kleine Veranstaltungen und private oder geschäftliche Feiern anbietet - und so, wie es sich in der Kurpfalz gehört, selbstredend auch für Weinproben. In dieser Hinsicht Premiere ist am Mittwoch, 7. Februar, ab 18 Uhr, wenn die staatlich geprüfte Sommelière Laura Menges ihre Probengäste in die Welt der "Jungen, wilden Pfälzer" entführen möchte. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 06221 / 905380 wird gebeten. Wer es nach der Weinprobe nicht mehr nach Hause schafft, der kann im Hotel des "Hackteufels" übernachten.

Durch stetige Renovierung und speziell den Einbau eines Liftes im Haupthaus wurde das Hotel mit den Jahren nach und nach komfortabler gestaltet. Daher kann man bei den insgesamt zur Auswahl stehenden zwei Einzel- und zehn Doppelzimmern von stilvollem Wohnen sprechen. Alle zwölf Hotelzimmer sind nämlich liebevoll und individuell eingerichtet und verfügen über einen Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Radio, kostenlosen WLAN-Zugang, Bügeleisen und Safe.

Info: Hotel-Restaurant Hackteufel, Steingasse 7, Telefon: 06221 / 905380, E-Mail: hotel@hackteufel.de, Internet: www.hackteufel.de. Geöffnet ist das Restaurant von 11.30 bis 22.30 Uhr, noch bis zum 24. März bleibt es außer an den Wochenenden mittags bis 16.30 Uhr geschlossen. Die Weinstube, Steingasse 5, ist ab 17 Uhr offen, montags und sonntags ist Ruhetag.