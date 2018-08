Von Arnd Janssen

Heidelberg. Konzentriert beobachten rotuniformierte Freiwillige des Auto Club Europa (ACE) das Verkehrsgeschehen am Bismarckplatz. Wieder kommt ein Auto von der Theoder-Heuss-Brücke - und vergisst beim Rechtsabbiegen von der Bismarck- in die Bergheimer Straße das Blinken. Mario Schmidt sieht das Fehlverhalten und macht einen weiteren Strich auf seiner Liste. Schmidt ist Regionalbeauftragter des ACE für Baden-Württemberg und führt am Donnerstagmittag mit weiteren Vereinsmitgliedern an der Stelle Statistik über die Verkehrsverstöße der Auto- und Radfahrer. Denn: Der Verkehrsknotenpunkt Bismarckplatz ist riskant für Fahrradfahrer - wie auch die Zahlen dieser jüngsten Erhebung bestätigen.

"Die Kreuzung ist völlig überfordernd für Autofahrer", zeigt sich Schmidt besorgt. Am Übergang von der Bismarckstraße in die Rohrbacher Straße müssen sich Autofahrer schnell einordnen, vor allem beim Rechtsabbiegen entstünden so viele Unachtsamkeiten. Die Autofahrer vergessen häufig das Blinken, wenige beachten den Schulterblick. Mehr als jeder Fünfte verhält sich falsch. So werden beim Abbiegen oftmals die Fahrradfahrer übersehen.

Roland Portner vom Rhein-Neckar-Kreisverband des ACE fordert deshalb: "Es muss da mehr von der Stadtverwaltung kommen, um das Verkehrskonzept am Bismarckplatz zu überdenken, um mehr Unfälle zu vermeiden."

Die Ehrenamtlichen sprechen die Verkehrssünder aber nicht direkt an: "Wir wollen nur beobachten und Probleme feststellen, nicht aber mit erhobenem Zeigefinger Fahrer zurechtweisen", sagt Portner.

Nicht nur Autofahrer, sondern auch Radfahrer sind an besagter Problemstelle unsicher und begehen Fehler. "Etliche gucken aufs Handy, missachten die rote Fahrradampel oder vergessen beim Rechtsabbiegen in die Bergheimer Straße das Handzeichen", beobachtet Schmidt. Einige gewiefte Radler wechseln kurz vor der roten Ampel auf den Gehweg, um die Wartezeit vor dem Abbiegen zu verkürzen. "Das ist einerseits verständlich, da Radfahrer schnell vorankommen wollen in der Innenstadt", räumt Schmidt ein. Trotzdem sei es verboten und zudem unfair, da auch Autos an roten Ampeln warten müssen und nicht einfach ausweichen können.

Verkehrsverstöße beim Abbiegen interessieren die Statistiker bei den Erhebungen der 113 Kreisverbände des ACE bundesweit besonders. Der Bismarckplatz in Heidelberg ist nur einer der Problemorte, die im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Fahr mit Herz" des ACE auf Herz und Nieren geprüft wird. Die Kampagne ist schon die 14. Aktion dieser Art des Auto-Clubs seit 2005. "Gerade zwischen Autofahrern und Radfahrern passieren im Straßenverkehr viele Missverständnisse", erklärt Portner den Hintergrund der Initiative.

Steigende Fahrerzahlen bei wachsender Beliebtheit von Rädern und Pedelecs führen auch zu mehr Kollisionen mit Autos. "Ziel ist es, die Verkehrsteilnehmer nicht weiter gegeneinander auszuspielen, sondern gegenseitige Rücksichtnahme anzuregen", so Roland Portner.

Für den Oktober wird die abschließende Auswertung der Daten erwartet. Die RNZ wird darüber wieder berichten.