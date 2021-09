Heidelberg. (jul) Ein Frauenpo kann schon mal für Ärger sorgen – zumindest wenn er zu Werbezwecken gezeigt wird. Konkret geht es um das Einlageblatt eines Flyers, mit dem die Bergheimer Klinik "Ethianum" für eine Cellulitis-Behandlung wirbt. Dazu bildet sie zwei Frauengesäße im knappen Häkelbikini ab, der Sand auf der Haut lässt auf eine Strandszene schließen.

"Die Bildsprache bringt doch ganz klar zum Ausdruck: Die Frau ist ein Objekt", ärgert sich RNZ-Leserin Ursula Seitz aus Schriesheim. "Die Gesellschaft führt Diskussionen zum Gendern und zu Quoten, und dann kommt ein Krankenhaus und pflegt die alten Bilder, wonach eine Frau sexy zu sein hat und einen knackigen Körper haben muss." Darstellungen makelloser Frauenkörper kennt man natürlich aus anderen Sparten, etwa aus der Textilindustrie. "Gerade für eine medizinische Behandlung halte ich solch eine sexistische Werbung aber für besonders unpassend", kritisiert Seitz. Als ehemalige Patientin des Ethianums erhielt sie den Flyer per Post. Weitere Behandlungen will sie dort nun nicht mehr in Anspruch nehmen. Der Flyer lasse auf die Einstellung des Hauses in Sachen Respekt gegenüber Frauen schließen. "Wenn die Geschäftsführung auch so denkt, würde ich mir dort weder Knie noch Knöchel operieren lassen", kündigt sie an.

Die Klinik erklärt, mit dem Werbematerial niemanden vor den Kopf stoßen zu wollen. Man bedauere "wirklich außerordentlich, dass eine Besucherin des Hauses sich durch diese Darstellung unangenehm berührt fühlte", teilt Professor Günter Germann, Geschäftsführer und ärztlicher Direktor, auf Nachfrage mit. "Die Gestaltung des Einlageblatts wurde schon vor einigen Jahren bewusst an ein weibliches Kreativteam vergeben, bestehend aus einer selbstständigen weiblichen Grafikerin und einer ebenfalls selbstständigen weiblichen Texterin, die auch das Motiv ausgewählt haben." Das Motiv sei einer breiten Auswahl überwiegend weiblicher Mitarbeiter gezeigt worden und habe dort großen Anklang gefunden. "Keine Angehörige unseres Teams empfand das Motiv als anstößig", so Germann.

Zudem betont das Haus, großen Wert auf die Förderung weiblicher Mitarbeiter zu legen. "86 Prozent aller Führungspositionen werden durch Frauen bekleidet", erklärt der Geschäftsführer weiter.