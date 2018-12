Von Arnd Janssen

Heidelberg. Bologna ist nicht nur Heimat der bekannten Nudelsoße, sondern auch Synonym für die wohl tiefgreifendste Reform des europäischen Hochschulsystems der vergangenen Jahrzehnte. In den letzten knapp 20 Jahren sollten so die Studiengänge in ganz Europa vereinfacht werden. "Mit dem Begriff hat sich wohl jeder Student schon beschäftigt", vermutet Laura Armbruster vom "Debating Club Heidelberg", der am Wochenende zu einer internationalen Showdebatte zu diesem Thema in die Alte Aula lud.

Ein Debattier-Team von der Karls-Universität in Prag war zu Besuch und lieferte sich mit der Heidelberger Mannschaft einen argumentativen Schlagabtausch über Vorzüge und Schattenseiten des Bologna-Prozesses. Dazu hatten die "Debattanten" eine Parlamentsdiskussion nachgestellt, bei der eine fiktive Regierung gegen "Bologna" argumentieren musste, die Opposition hingegen sollte die Reform verteidigen. Erst kurz vorher wurden den dreiköpfigen Teams aus Heidelberg und Prag die Rollen zugewiesen. Dann mussten die Positionen innerhalb von 15 Minuten vorbereitet und in siebenminütige Reden auf Englisch verpackt werden - egal, ob die jeweilige Position der eigenen Meinung entsprach oder nicht.

Das dreiköpfige Heidelberger Team, das die Rolle der Regierung übernahm, hatte ein breites Repertoire an Argumenten vorbereitet. Ihre Kritik zielte hauptsächlich darauf ab, dass Bologna Studiengänge zu sehr in das durchrationalisierte Bachelor- und Master-Gerüst presse. Es ginge nur noch um den Erwerb von Leistungspunkten. Studenten würden zum Reproduzieren von Wissen erzogen - nicht zum eigenständigen Denken, nicht dazu, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen.

Aber auch die tschechischen Redner hatten stichhaltige Argumente zu den Vorzügen der Hochschulreform: Studenten hätten mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten, sich nach einem abgeschlossenen Bachelorstudium in einem Master zu spezialisieren. Bessere Absprachen zwischen Vertrags-Ländern ermöglichten es den jungen Leuten, ihren Master im Ausland zu machen, was die Spezialisierungsmöglichkeiten enorm erhöhe. Durch die vereinfachte Mobilität könnten mehr Menschen ihren Horizont erweitern.

Die Gegenseite aus Heidelberg hielt wiederum dagegen, dass viele Prüfungen eben nicht anerkannt würden: Leistungen in Spanien würden anders betrachtet werden als in Deutschland. Oft stellten sich Unis sogar über andere, nach dem Motto "bei uns erhält man die Credits für diese Leistung viel schwerer" und erkennen Nachweise aus In- und Ausland nicht an. Auch der Hochschulwechsel nach dem Bachelor sei nicht unproblematisch. Oft würden Dozenten Masterstudenten bevorzugen, die schon im Bachelor an derselben Uni studierten.

"Bologna verlangt vom Studenten den Bachelor innerhalb von drei Jahren abzuschließen - habe ich länger gebraucht, kommt der Verdacht auf, faul gewesen zu sein. Dass ich die Zeit sinnvoll genutzt habe, um andere Kurse zu belegen, darauf wird gar nicht geschaut", kritisierte Laura Armbruster in ihrem Schlussplädoyer den Leistungs- und Zeitdruck im neuen System.

Nach dem Streitgespräch tagte die Jury aus Professoren aus Heidelberg, Mannheim und einer Vertreterin der Landeszentrale für politische Bildung. Dort saß auch Mathematik-Professor Willi Jäger, der eine Zeit lang in Tschechien gelehrt und den Kontakt zum Prager Debattierklub hergestellt hat. Und nachdem die Heidelberger Debattierer vor zwei Jahren in der tschechischen Hauptstadt zu Gast waren, stand nun der Gegenbesuch an.

Doch bei dem Auswärtsspiel konnten die Prager keinen Sieg mitnehmen: Am Ende setzten sich die Heidelberger Hausherren knapp durch. Doch das stand für niemanden im Vordergrund: Den Studenten ging es mehr um den Spaß am gepflegten Streit und den internationalen Austausch.