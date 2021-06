Von Birgit Sommer

Heidelberg. Jede Gaststätte darf man jetzt mit nachgewiesener Impfung oder als von Corona Genesener betreten. Braucht es für Angehörige von Pflegeheimbewohnern tatsächlich noch den aktuellen Test vor dem Besuch? Laut einer RNZ-Umfrage wird das von den Heidelberger Heimbetreibern unterschiedlich gehandhabt.

Die ASB-Häuser in Ziegelhausen und Wieblingen handeln pragmatisch. "In unseren Heimen gibt es noch immer Schnelltests vor Ort für alle Besucher. Ausnahme: Die Besucher sind nachweislich zweimal geimpft und die zweite Impfung liegt zwei Wochen zurück oder die Besucher haben einen Schnelltest dabei, der nicht älter ist als 48 Stunden", teilt die Pressesprecherin mit.

In den Einrichtungen der Paritätischen Sozialdienste (Forum am Park, Mathilde-Vogt-Haus) müssen die Besucher in ihrem Besucherschein eintragen, ob sie geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen Antigentest mitgebracht haben. Den gibt es auch kostenlos vor Ort, sofern man sich im Internet dazu angemeldet hat. Geschäftsführer Jörn Fuchs appelliert an die Eigenverantwortung der Angehörigen: "Aufgrund der baulichen Gegebenheiten können wir nicht alles hundertprozentig kontrollieren", sagt er. Wichtig ist ihm, dass die Standard-Hygieneregeln eingehalten werden, damit die Bewohner gut geschützt sind. Und viel mehr fragt er sich, ob die seit vielen Monaten genesenen Bewohner jetzt ihre erste Auffrischimpfung bräuchten und ob jemand dazu die Antikörper in ihrem Blut bestimmen sollte. "Darüber ist überhaupt nichts bekannt."

In den Pflegeheimen der Diakonie wird alles noch recht unterschiedlich gehandhabt, abhängig von den Räumlichkeiten. Eigentlich, so Heidi Farrenkopf, Geschäftsführerin der Altenhilfe in der Evangelischen Stadtmission, sollten Geimpfte und Genesene keinen aktuellen Tests mehr brauchen. Doch nicht in jedem Heim gibt es einen Empfang, wo die Unterlagen kontrolliert werden können. Und sie will die Kontrolle auch nicht auf Pflegekräfte übertragen, die eigentlich die Bewohner der Heime versorgen sollen. Kürzere Besuchszeiten können hier entlasten, vor allem in den Abendstunden werden sie dann eingeschränkt. Geplant ist auf jeden Fall, die Zahl der Tests zurückzufahren, die Testzeiten zu begrenzen und ansonsten auf die Testzentren für die Öffentlichkeit zu verweisen. "Wir können das Personal für die Tests nicht vorhalten, wenn zu wenig getestet wird", sagt Farrenkopf. 15 Euro bekommen die Heime für einen Test. Das lohnt sich nur, wenn das dazu eingesetzte Personal auch genügend Proben durchführt. Diesen Monat sei die Finanzierung gesichert, was im Juli werde, wisse niemand, sagt Farrenkopf.

Ob Ehrenamtliche da helfen könnten? Heidi Farrenkopf schätzt das Ehrenamt, aber: "Da brauchen wir Hauptamtliche zur Begleitung und Einteilung – und Ehrenamtlichen kommt auch öfter mal ein privater Termin dazwischen." Das findet sie sehr verständlich, aber schwer praktikabel.

"Aus Sicherheitsgründen testen wir die Angehörigen nach wie vor, auch wenn sie geimpft sind", heißt es in den Agaplesion-Heimen Bethanien-Lindenhof und Maria von Graimberg in Rohrbach. Das geht in den Besuchszeiten täglich von 13 bis 17 Uhr. Für Prokurist Michael Jancik ist das Routine: "Wir testen ja auch die Mitarbeiter dreimal pro Woche, ebenso alle Lieferanten." Kontrollen sind in diesen beiden Seniorenheimen leicht: Die Haustüre ist immer geschlossen, der Empfang ist besetzt.

Bei den Heimen der Caritas, St. Michael und St. Hedwig, dürfen vollständig Geimpfte zwei Wochen später die Häuser ohne Test betreten. "Das funktioniert sehr gut", sagt Caritas-Chefin Susanne Re. "Alle anderen werden getestet, viele bringen ein aktuelles Testergebnis auch schon mit." Infos über Testzeiten erhalten Angehörige von den Heimleitern schriftlich oder telefonisch. Re: "Der Draht funktioniert gut. Wir haben auch sehr verständnisvolle Angehörige."