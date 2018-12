Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Sieben Jahre ist es nun her, dass sich Ulrich Jonas, damals Chef der städtischen Wirtschaftsförderung, an einem Punkt des Nahversorgungsgutachtens für Kirchheim störte. Denn dieses hatte die Existenz des "Nah und gut"-Marktes an der Ecke von Breslauer- und Königsberger Straße als "stark gefährdet" erachtet.

Doch die Stadt sah das nicht so und bewertete die "Nah und gut"-Perspektive als eher positiv. Recht behielt aber der Gutachter, denn fünf Jahre später schloss der Markt samt Bäckerei seine Pforten. Am 30. März letzten Jahres betonte daher GAL-Stadtrat Michael Pfeiffer im Gemeinderat, dass das Gebäude, in dem der Markt untergebracht war, der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) gehöre. In Kirchheim spreche man davon, "dass es eine Hinhaltetaktik der GGH sei, dass sie noch nicht genau wisse, was sie machen möchte". Vor wenigen Tagen - und damit gut eineinhalb Jahre später - reihte sich auch Pfeiffer in die große Gästeschar ein, die sich die Eröffnung des neuen "Nahkauf"-Marktes an dieser Stelle nicht entgehen lassen wollte.

Der neue Markt hat mit dem alten kaum noch etwas zu tun. Der Frühere war durch die vielen aus Sicht der eintretenden Kundschaft quer aufgestellten Regale noch so unübersichtlich, wie ein Markt wohl nur sein kann. Der neue Laden ist aber durch die vielen längs aufgestellten Regale mit Produkten aus dem Rewe-Sortiment enorm übersichtlich.

Obendrein betritt man den Markt auch nicht mehr über rechts. Im alten Markt befand sich hier die Obst- und Gemüseabteilung, allerdings in einer Ecke, deren Beleuchtung ihren Namen kaum verdiente. Den neuen "Nahkauf"-Markt betritt man jetzt über links und gleichfalls direkt hinein in die Obst und Gemüseabteilung.

Allerdings ist diese genauso wie der gesamte restliche Markt so klar und angenehm ausgeleuchtet, wie es sich die Kundschaft nur wünschen kann. Überhaupt wirkt der Markt durch das neue Konzept deutlich größer, und zwar so groß, dass einige Gäste die Frage stellten, ob die Verkaufsfläche womöglich erweitert wurde.

Nein, das wurde sie nicht, erklärte hierzu Jörg Schmidt-Rohr, der Geschäftsführer der den Markt betreibenden Gesellschaft "Arbeit und Qualifizierung für Menschen mit Behinderung" (AQB). Die Fläche betrage weiterhin "700 Quadratmeter inklusive Bäckerei". Zugleich verwies Schmidt-Rohr darauf, dass es sich bei diesem Markt um etwas Besonderes handele.

Nämlich um ein "relativ komplexes Gebilde" samt einem Mitarbeiterteam mit "verschiedenen Fähigkeiten und Kompetenzen, in dem auch Menschen mit Einschränkungen einen Platz finden". Das spezialisierte Fachpersonal führe die Märkte der Gesellschaft mit viel Liebe und Sachverstand. Zur Neueröffnung des zu Kosten von einer Million Euro rundum auf Vordermann gebrachten Marktes gratulierten GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski, Marc Massoth als Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt, Nahkauf-Betriebsberater Thomas Schönhut und Stadtteilvereinsvorsitzender Jörn Fuchs.