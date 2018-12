Heidelberg. (tt) Nachdem eine Integrierte Rettungsleitstelle für die gesamte Region inklusive Mannheim vom Tisch ist, wollen Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis ihre Zusammenarbeit bei der Leitstelle fortführen. Künftig wird es zwei Standorte geben: Neben dem bestehenden in Ladenburg soll auch die Leitstelle in der Feuerwache am Baumschulenweg zur Zweigstelle ausgebaut werden. Vor Kurzem besuchte der Staatssekretär im Innenministerium, Wilfried Klenk, zusammen mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Alexander Föhr die Feuerwache und die Geschäftsstelle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

"Mit der Neugliederung der Rettungsdienstbereiche in der Metropolregion haben wir die von den beteiligten Partnern gewünschten Voraussetzungen geschaffen, damit diese einen guten Rettungsdienst garantieren können. Bei allen nun anstehenden Entscheidungen muss das Wohl des Notfall-Patienten im Mittelpunkt stehen", sagte Klenk, der selbst ausgebildeter Rettungssanitäter ist. Dafür muss vor allem in Heidelberg investiert werden - schließlich stammt die Technik für die Leitstelle der Berufsfeuerwehr aus dem Jahr 2007. Für die Erneuerung sind im aktuellen Haushaltsplanentwurf rund 1,1 Millionen Euro vorgesehen.

Klenk sprach sowohl mit Feuerwehrchef Georg Belge, als auch mit DRK-Geschäftsführerin Caroline Greiner und Kreisbereitschaftsleiter Jürgen Wiesbeck und schaute sich beim DRK im Langen Anger die Zentrale für den Hausnotruf an. Von dort aus wird der Hausnotruf-Fahrdienst koordiniert, der rund um die Uhr derzeit etwa 2000 Kunden betreut und mit dem Rettungsdienst nichts zu tun hat.

Am Rande des Besuchs ging es aber auch um den Standort des Roten Kreuzes am Langen Anger: "Wir müssen eine Lösung für einen neuen Standort finden, denn der heutige Standort wird durch die Bahnstadt-Entwicklung wegfallen", sagte Alexander Föhr am Rande des Besuchs von Klenk. Wichtig sei, dass für die Einsatzkräfte gute Einsatz- und Arbeitsbedingungen geschaffen würden.