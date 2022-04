Handschuhsheim. (shy) Die Postfiliale in der Dossenheimer Landstraße 37 in Handschuhsheim schließt ihre Pforten. Am 30. April ist dort Schluss, diesmal endgültig. Nur wenige Straßen weiter, an der Ecke Mühlingstraße/Hans-Thoma-Straße, wird aber eine neue Filiale öffnen. Die liegt dann zwar weniger zentral, füllt aber dafür einen jahrelangen Leerstand: "Im Mai wird eine neue Filiale bei Schreibwaren Tiko in der Hans-Thoma-Straße 18 eröffnet", teilt ein Pressesprecher der "Deutsche Post DHL Group" auf RNZ-Nachfrage mit.

Ganz nahtlos wird der Übergang von der einen zur anderen Filiale wohl allerdings nicht klappen. Die Eröffnung von Schreibwaren "Tiko" ist Mitte Mai geplant, rund zwei Wochen lang werden Handschuhsheimer also ohne Post auskommen müssen.

Schreibwaren "Tiko" gibt es in Heidelberg bereits in der Ladenburger Straße 13 in Neuenheim, auch dort samt Postfiliale. In Handschuhsheim eröffnet "Tiko" nun eine zweite Filiale. Fast zehn Jahre lang stand die Immobilie leer und war ziemlich schäbig anzusehen. Zuletzt beherbergte das Gebäude einen Drogeriemarkt "Schlecker", bis das Unternehmen 2012 pleite ging. Dazu kommt, dass sich die Inhaber der Postfiliale in der Dossenheimer Landstraße seit Jahren schwertun. 2018 schloss die Postbank dort ihre Pforten. Die Neueröffnung der Partnerfiliale verzögerte sich um zwei Monate. Auch danach lief es nie ganz rund. Lange Wartezeiten, Schlangen von Menschen, zu wenig Personal und plötzlich reduzierte Öffnungszeiten verärgerten Kunden immer wieder. Monatelang fehlte sogar ein Briefkasten vor der Tür. Ein Bankautomat, an dem Postbankkunden Geld abheben können, wurde nie wieder installiert.

Info: Die Öffnungszeiten der neuen Filiale ab Mitte Mai: montags bis freitags durchgehend von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr.