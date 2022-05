Von Maria Stumpf

Heidelberg. Geflohen aus einem Kriegsgebiet, angekommen in einem neuen Leben: Seit dem 1. Mai liegt die Zukunft von Olga Dorokhova und Viktoriia Gavatyuk in Heidelberg. Zu Fuß und per Bus flohen sie aus der Region Donezk nach Westen. Heute arbeiten die Schwestern als Pflegehelferinnen im Seniorenheim Agaplesion Maria von Graimberg. Es könnte eine Win-win-Situation werden: In Deutschland fehlen besonders in der Gesundheitsbranche Fachkräfte, Geflüchtete aus der Ukraine suchen Arbeit.

Dass das alles so schnell klappte, ist dem Engagement der Heim- und Pflegedienstleitung im Seniorenheim zu verdanken, und sicher auch der guten Zusammenarbeit des Hauses mit den Behörden. Aber ebenso dem Mut der Frauen für einen Neuanfang. "Wir sind dankbar und glücklich, dass wir hier so herzlich aufgenommen wurden. Heidelberg ist eine so schöne Stadt mit sauberer Luft", dolmetscht Kollegin Luba Lotis für die beiden. Denn Deutsch sprechen sie – noch – nicht, die Sprachkurse beginnen im Juni. "Wenn die beiden Frauen länger bei uns bleiben und Fuß fassen, könnte man tatsächlich von einer Win-win-Situation sprechen", fügt Michael Thomas, Geschäftsführer der Agaplesion-Einrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis, hinzu. Aber eigentlich sei es darum gegangen, Menschen in einer Notlage zu helfen. Und wie das Leben so spielt, war der Zufall entscheidend.

Es traf sich gut, dass die Krankenschwester Olga Dorokhova im März bei der Anmeldung ihres Sohnes in der Grundschule auf eine Frau traf, die ihr den entscheidenden Tipp gab: Im Maria von Graimberg Haus werden Leute gesucht. "Im Foyer hing die ukrainische Flagge", erzählt Einrichtungsleiter Wolfgang Merkel. Die Belegschaft sei außerdem in vielfältigen Ukraine-Hilfsaktionen unterwegs. "Ich glaube, das gab Frau Dorokhova ein gutes Gefühl, bei uns auch für ihre Schwester nach Arbeit zu fragen." Nur zwei Wochen später waren die erforderlichen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse für ein Jahr da. "Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell klappen kann", wundert sich Merkel noch immer. Und erzählt "von ganz anderen Erfahrungen" mit Ausländerbehörden, wenn es um längst praktizierte Pflegekräfte-Projekte des Seniorenheims mit Menschen aus Mazedonien, Polen, Nepal, Ghana oder den Philippinen ging. "Wir sind mit unseren 140 Mitarbeitenden international aufgestellt. Diese Erfahrungen helfen jetzt." Es gibt auch Ukrainisch und Russisch sprechende Kolleginnen. Krankenschwester Olga Dorokhova, 45 Jahre, kommt immerhin vom Fach und hatte aus finanziellen Gründen schon vor dem Krieg mal mit dem Gedanken gespielt, auf Zeit nach Deutschland zu gehen. Die Idee war also nicht ganz fremd. Außerdem konnten der Ehemann, ein gebürtiger Russe, und der jüngste Sohn mit ihr fliehen. Der Älteste aber, 18 Jahre alt, durfte nicht mit ausreisen und auch der Familienhund musste zu Hause gelassen werden. "Es ist schwer für uns. Ich mache mir sehr große Sorgen", sagt Olga Dorokhova.

Die 25-jährige Viktoriia Gavatyuk ist Juristin. Vor ihrer Flucht hat sie in einem Sozialamt gearbeitet, der Pflegeberuf ist ihr fremd. "Ich kann mir gut eine Ausbildung vorstellen", sagt sie jetzt. Es klingt ein wenig verloren. Beide scheinen sich nicht sicher, wie lange sie in Deutschland bleiben. "Muss man sehen", murmeln sie verhalten. Es hört sich nach Kummer und auch nach Erleichterung an.

Und wie funktioniert der Umgang mit den teils dementen Heimbewohnern? Da lächeln beide wieder. "Kein Problem. Da hilft viel Blickkontakt und ein Streicheln über den Arm sagt manchmal mehr als Worte." Es sei auch immer jemand vom Team an ihrer Seite, betont Pflegedienstleiterin Eva Schröder: "Das ganze Kollegium kümmert sich." Auch dann, wenn die Weiterbildungen starten. Auf das Pflegehelferinnen-Dasein soll ein beruflicher Aufstieg folgen – mit Unterstützung des Seniorenheims.