Von Walter Mühlhausen

Heidelberg. Samstag, 9. November 1918, Stunden der Entscheidung. Am Abend wird nichts mehr so sein, wie es war. Es ist der Tag des Epochenwechsels. Das marode Kaiserreich stürzt in den Abgrund. An diesem Tag gerät auch Heidelberg in den revolutionären Sog. Unvorbereitet, aber doch nicht ganz unerwartet. Als der von einer Reise nach Berlin zurückgekehrte SPD-Vorsitzende und Stadtrat Emil Maier am 6. November nach der Stadtratssitzung zu seiner Einschätzung der Lage gefragt worden war, hatte er prophezeit: "In 14 Tagen wird Wilhelm II. nicht mehr sein." Das brachte ihm ein "Pfui, schämen Sie sich!" von Oberbürgermeister Ernst Walz ein. Doch es sollte keine zwei Wochen, sondern nur noch drei Tage dauern, bis des Kaisers Krone im Staub der Geschichte landete.

SPD-Stadtrat Emil Maier war 1918/19 neben Christian Stock Vorsitzender des Heidelberger Arbeiter- und Soldatenrats. Foto: privat

Das Volk, kriegsmüde und ausgemergelt, machte im fünften Jahr des Weltkrieges Schluss mit Kaisertum und Weltenbrand. Die Meldungen vom Umsturz veranlassten Maier, auf den Abend des 9. November eine Konferenz ins Gewerkschaftshaus in der Augustinergasse einzuberufen. Sein Ersuchen an Walz, eine Stadtratssitzung anzuberaumen, wehrte dieser mit der Begründung ab, man könne noch übers Wochenende warten.

Eine gründliche Fehleinschätzung. Denn schon zogen auswärtige Soldaten durch die Hauptstraße, zu denen sich in Heidelberg stationierte Waffenbrüder und Zivilisten gesellten, darunter neugierige Schulkinder wie die 14-jährige Tochter des Rechtsprofessors Gerhard Anschütz. Auf dem Ludwigsplatz (heute Universitätsplatz) hielt der beachtlich angewachsene Zug für ein paar Reden und nahm dann Kurs zur Kaserne in der Seminarstraße. Es gelang den aus dem Gewerkschaftshaus hinzugeeilten SPD-Funktionären, eine Konfrontation zwischen der aufgebrachten Menge und dem Jägerbataillon zu vermeiden.

Der Heidelberger Arbeitersekretär Christian Stock konnte mit einer beherzten Ansprache den Dampf aus dem Kessel nehmen. Es kam einer Kapitulation gleich, dass ausgerechnet im Offizierskasino sich dann das erste Revolutionskomitee formierte, dem sich zur Überraschung aller auch die Offiziere unterstellten. Ohne Widerstand. Das, so Maier, zeige, "wie tief das Misstrauen gegen die bisherigen Machthaber im Volke" saß. Und niemand stellte sich dem Volk in den Weg, nicht in Heidelberg, nicht in Baden und nicht im Reich.

Am Abend wählte man im Gewerkschaftshaus einen 14-köpfigen Arbeiter- und Soldatenrat mit Christian Stock und Emil Maier als Doppelspitze. In Heidelberg hielt die gemäßigte SPD mit erfahrenen und kommunalpolitisch erprobten Funktionären die Zügel in den Händen. Sie verkörperten, so urteilte Anschütz später, jenen Typus der Arbeitervertreter, die "jedem radikalen Doktrinarismus" abgeneigt gewesen seien. Als erweitertes Organ konstituierte sich später eine Vollversammlung, zu der dann auch die anderen Parteien ihre Vertreter entsandten, darunter der liberale Universitätsprofessor Max Weber.

Der rasche organisatorische Abschluss des Umsturzes sorgte für eine Beruhigung der Lage. Als dann in der Nacht zum Sonntag aus Mannheim mit dem Auto bewaffnete Soldaten kamen, um auch Heidelberg zu revolutionieren, konnten die neuen Machthaber sie zum Umkehren bewegen. Am Morgen des 10. November trafen sich Vertreter der zivilen und militärischen Behörden mit dem Arbeiter- und Soldatenrat. Der kurz zuvor noch zur Amtsaufgabe entschlossene Oberbürgermeister blieb. Der Appell an sein Pflichtgefühl habe ihn, so Walz später, zum Rücktritt vom Rücktritt bewogen. Alle Behörden fügten sich dem Revolutionsorgan. Per Anschlag wurde das verkündet: "In Heidelberg hat mit dem heutigen Tage der Arbeiter- und Soldatenrat die öffentliche Gewalt übernommen."

Damit war der Umsturz amtlich. Für Ordnung sorgte eine etwa 400 Mann starke Volkswehr, die ihre Zentrale im "Café Imperial" am Wredeplatz (heute Friedrich-Ebert-Platz) aufschlug. Aufgeschreckten Bürgern konnte die "Heidelberger Zeitung" die Furcht nehmen: "Die Lage in der Stadt ist, um es gleich vorwegzunehmen, durchaus ruhig, überall herrscht Ordnung, zu irgendwelchen Zwischenfällen ist es erfreulicherweise nirgends gekommen."

Auf dem Weg in die Republik

Die erste Anordnung des Arbeiter- und Soldatenrats, veröffentlicht in den "Heidelberger Neuesten Nachrichten" am 11. November 1918.

Die Folgelasten des verlorenen Krieges als Hinterlassenschaft des Kaiserreiches dominierten die Arbeit der Revolutionsorgane auch in Heidelberg. Eine besondere Herausforderung stellten die von der Front zurückströmenden Truppen dar, die nach dem Waffenstillstand vom 11. November bis weit rechts des Rheins zurückgeführt werden mussten. Heidelberg wurde da zu einem Sammelpunkt: Die Soldaten mussten vor dem Weitertransport versorgt werden. Dafür standen etwa 300.000 Portionen Fleisch, Kartoffeln und Gemüse zur Verfügung. Stadtverwaltung und Arbeiter- und Soldatenrat bewältigten dies, die angesichts der dramatischen Ernährungslage nach zwei Hungerwintern generell den Fokus auf die Versorgung auch der Heidelberger legen mussten.

Schleichhandel und Schmuggel von Lebensmitteln wurden bekämpft. Außerdem wurden Sofortmaßnahmen zur Wiedereingliederung der Soldaten ergriffen. Ein von Arbeitnehmer- und Arbeitergebervertretern gebildeter Ausschuss regulierte den Arbeitsmarkt und vermittelte Stellen. Jenen, die nicht sofort wieder Arbeit fanden, half die kurzerhand eingeführte Erwerbslosenfürsorge.

Das universitäre Bürgertum reagierte auf die ersten revolutionären Tage recht unterschiedlich. Für den Mediävisten Karl Hampe brach eine Welt zusammen. Man weinte im Hause Hampe über das Verlorene und das Geschehene. Während andere Professoren wie Ernst Fraenkel, Gerhard Anschütz und Richard Thoma glaubten, sich mit den neuen Verhältnissen arrangieren zu können, erwartete Hampe eine Herrschaft des politikunfähigen Pöbels.

Am 10. November notiert er in seinem Tagebuch: "Der elendste Tag meines Lebens! Was ist aus Kaiser und Reich geworden! Nach außen steht uns Verstümmelung, Willenlosigkeit, eine Art Schuldknechtherrschaft bevor; im Innern brutale Klassenherrschaft unter trügerischem Schein der Freiheit, Bürgerkrieg, Hungersnot und Chaos." Dass das Reich unter außenpolitischen Belastungen leiden sollte, traf zu, aber das war nicht das Resultat der Revolution, sondern der alten kaiserlichen Reichsführung, die im August 1914 leichtfertig den Krieg in Kauf genommen hatte.

Die von Hampe befürchtete "brutale Klassenherrschaft" blieb aus. Denn die an die Macht gespülten Arbeiter- und Soldatenräte im Reich und auch in Heidelberg waren keineswegs radikal oder gar bolschewistisch. Auch sie wollten die parlamentarische Demokratie.

Ganz in diesem Sinne forderte die Vollversammlung des Heidelberger Rates am 1. Dezember den baldigen Zusammentritt eines Reichsparlaments. Mit den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 und ihrer Konstituierung am 6. Februar in Weimar sahen sich auch die Heidelberger Revolutionäre einen großen Schritt näher an ihrem Ziel, der Republik.

Bereits am 5. Januar 1919 hatte das Volk die badische Nationalversammlung bestimmt; hier durften (wie dann überall) auch Frauen wählen. Die erste Frau wiederum, die in einem deutschen Parlament sprach, kam aus Heidelberg: Es war Marianne Weber, die am 15. Januar auf der konstituierenden Sitzung der badischen Nationalversammlung zum Rednerpult schritt.

Der von den Sozialdemokraten geschaffene Arbeiter- und Soldatenrat Heidelbergs löste sich nach den ersten Kommunalwahlen vom 25. Mai 1919 auf. Das Weitere war Sache der neuen demokratischen Organe. Das bleibende Verdienst der Revolutionsräte war es, auf Stadtebene unter extremen Belastungen entscheidend das öffentliche Leben organisiert und dabei das Chaos abgewendet zu haben.

War es denn überhaupt eine Revolution, im Reich und in Heidelberg, angesichts der Tatsache, dass die Tage so ganz und gar unblutig und reibungslos abliefen? Gewiss: Es war eine Revolution, denn sie brachte den Aufbruch in eine neue Zeit. Dass die deutsche Revolution unromantisch, fast wie ein verwaltungsmäßiger Akt daherkam, schmälert nicht die Leistung derjenigen auch in Heidelberg, die am 9. November 1918 Verantwortung trugen. Es war ihnen zu verdanken, dass der Epochenwechsel ohne Verwerfungen vollzogen wurde.

Info: Der Autor Walter Mühlhausen ist seit 2008 Geschäftsführer der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in der Pfaffengasse 18.