Heidelberg. (Kaz) Noch wenige Tage bleiben, um den Kleiderschrank oder den Speicher nach gut Erhaltenem, aber länger nicht Getragenem zu durchforsten. Auch wenn der 58. Pfennigbasar des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs (DAFC) im Bürgerhaus Emmertsgrund erst von Donnerstag, 22., bis Samstag, 24. Februar, über die Bühne geht, wird schon eine Woche vorher gesammelt und sortiert.

Am kommenden Freitag und Samstag, 16. und 17. Februar, kann von 10 bis 15 Uhr vor allem Textiles angeliefert werden. Außer Herren-, Damen- und Kinderkleidung werden auch Wäsche und Frottierwaren, Bett- und Tischwäsche, sonstige Heimtextilien, Schuhe, Sportsachen, Handschuhe und Handtaschen, aber auch Hüte, Schals und Schmuck sowie Spielzeug gern entgegengenommen. Bücher, Schallplatten, CDs, DVDs und Musikinstrumente finden bei den Sammeltagen zum Pfennigbasar ebenfalls ihre Abnehmer.

Das Team vom Deutsch-Amerikanischen Frauenclub hat langjährige Erfahrung mit dem Sammeln und Sortieren. Es ist aber hilfreich, die Spenden in Tüten und Kartons abzugeben, die nicht wieder mit nach Hause genommen werden sollen. Bitte beachten: Kein Geschirr einpacken!

Der erste Pfennigbasar 1960 ging noch in der Stadthalle über die Bühne, von 1970 bis 2000 war das Lutherhaus in Bergheim der Veranstaltungsort, 2001 bis 2008 fand man bereits eine Heimat im Bürgerhaus auf dem Emmertsgrund, während dessen Umbauphase gab es Asyl in der Internationalen Gesamtschule im Hasenleiser, seit 2013 findet der Pfennigbasar wieder auf dem Berg statt. Das Bürgerhaus auf dem Emmertsgrund (Forum 1) ist gut mit Bahn und Bus zu erreichen. An den Sammeltagen wird der Autoverkehr professionell geregelt. Wartezeiten verkürzen sich, wenn Anlieferer die Spielregeln beachten und die Waren vor Ort nicht erst umgepackt werden müssen. Textiles und sonstige Waren sollten in gutem Zustand sein. Das Alter spielt keine Rolle. Schließlich wird irgendwann alles wieder modern oder lässt sich (Stichwort: Retro) irgendwie aufpeppen.

Leider überschneiden sich die Termine der Pfennigbasare im Heidelberger Bürgerhaus und im Mannheimer Rosengarten, weil seitens der Stadtverwaltungen die Hallenvergabe nicht anders möglich war. Die Veranstalterinnen hoffen jedoch, dass die echten Schnäppchenjäger zu beiden Basaren kommen.