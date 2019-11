Heidelberg. (dns) Neun Monate hat es gedauert, jetzt hat das Land auf die Anfrage des Heidelberger Gemeinderates reagiert und zwei „Testentwürfe“ für den Neubau eines Ankunftszentrums für Flüchtlinge übermittelt. Damit könnte wieder Bewegung in die Suche nach einem neuen Standort für die Landeseinrichtung, die sich derzeit auf einer Fläche von rund 30 Hektar in Patrick Henry Village (PHV) befindet, kommen.

Für die Entwürfe wurde einmal ein idealtypischer Neubau geplant – unabhängig vom Standort. Dieser würde laut Innenministerium zehn Hektar beanspruchen. „Das wäre für uns ideal“, erklärt Ministeriumssprecher Carsten Dehner. Dass aber auch eine geringere Fläche ausreichen würde, zeigt der Entwurf, den das Land für das Gewann Wolfsgärten bei Wieblingen erstellt hat: In dem Areal, das das Land 2018 als Alternativstandort vorgeschlagen hat, würde die Bebauung 7,5 Hektar einnehmen.

„Das zeigt, dass die Wolfsgärten gut geeignet sind, aber nicht die bestdenkbare Fläche“, so Dehner. Der zweiten Bitte aus Heidelberg – auch Alternativstandorte zu prüfen – kommt das Ministerium jedoch nicht nach, solange der Gemeinderat sich nicht mit den Wolfsgärten befasst hat: „Die Frage einer Prüfung der Liegenschaft in Eppelheim oder weiterer Standorte stellt sich derzeit nicht“, so Dehner.

Die Testentwürfe sowie Sicherheitsbestimmungen für das Ankunftszentrum gehen nun den Gemeinderäten zu. Am 11. Dezember soll der Konversionsausschuss das weitere Vorgehen beraten. Bei einer Ablehnung der Wolfsgärten als Standort gilt ein Umzug innerhalb von PHV als wahrscheinlichste Option.