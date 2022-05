Von Karla Sommer

Heidelberg. "Bitte, lieber Gott, wenn du die Kinder hörst, beende diese Schlacht": So endet ein Gedicht von Olga Kovalenko, das sie während des nun schon über zwei Monate andauernden Krieges verfasst hat. Vor Kurzem trug sie es eindrucksvoll während der literarischen Mahnwache in der Providenzkirche vor. Eingeladen dazu hatte sie der Freundeskreis Literaturhaus aufgrund ihrer ukrainischen Herkunft und ihres literarischen Talents, das sich in ihren mehr als 300 Gedichten und Erzählungen niederschlägt. Kovalenko hat sie in ukrainischer, deutscher, englischer und russischer Sprache verfasst.

2007 kam die Ukrainerin nach Deutschland, genauer gesagt nach Freiburg. Dort wollte sie Germanistik studieren. Doch ihr Vater, der mit ihrer Mutter in Kiew lebt und Arzt ist, hat sie gefragt, was sie denn damit machen wolle – auch deshalb kam es anders. Dazu kam, dass ihr Bruder einen schweren Unfall hatte und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. "Das war dann für mich der Anlass, in Heidelberg Medizin zu studieren", erzählt Olga Kovalenko. Dem Bruder, der jetzt auch in Deutschland lebt – in Schriesheim –, geht es wieder gut, und so hat die 37-Jährige wenigstens hier einen Ansprechpartner aus der Familie, denn alle anderen Verwandten wohnen in Kiew, in Odessa, Poltava und der West-Ukraine, ihre Großeltern sogar in Russland, wo sie aufgrund der dort gesteuerten Desinformationen eine ganz andere Sichtweise auf den Ukrainekrieg haben, wie Kovalenko erzählt.

Zurzeit macht sie ihre Facharztausbildung zur Anästhesistin am Klinikum Heidelberg und sitzt an ihrer Doktorarbeit im Bereich der Neurotraumatologie. Das ist nicht ihre erste Berufsausbildung. Denn neben einem Kunststudium, das sie 2004 in Kiew abschloss, hat sie seit 2007 auch noch ein Diplom als Philologin, Übersetzerin und Dolmetscherin, das sie an der Nationalen Linguistischen Universität Kiew absolvierte.

Beide Neigungen, die Medizin und die Literatur, bringt sie unter einen Hut, indem sie nicht in Vollzeit am Klinikum arbeitet und sich in der freien Zeit dem Dichten zuwendet. Zurzeit aber sei ihr Kopf nicht frei, weil der Krieg in der Ukraine sie stark beschäftigt. "Ich liebe dieses Land und hoffe, dass die Ukraine nicht komplett vernichtet wird." Ihre Gedanken kreisen auch um ihre Eltern in Kiew, denen sie schon angeboten hat, nach Heidelberg zu kommen. Doch ihr Vater arbeitet an einem Krankenhaus, und ihre Mutter fürchtet sich vor der beschwerlichen und gefährlichen Ausreise aus der immer noch relativ sicheren Stadt.

"Man gewöhnt sich nicht daran, aber man passt sich an diese schreckliche Situation an, um nicht durchzudrehen", versucht sie das Leben ihrer Familie in der Ukraine einigermaßen verständlich zu machen. So will ihr Vater, wie er sagt, lieber im 15. Stock des Hochhauses "in seinem Bett sterben, als im Keller des Hauses verschüttet zu werden". Und auch deshalb lebt die Ukrainerin hier mit der Hoffnung, "dass Kiew verschont bleibt". Dass diese Hoffnung im wahrsten Sinne des Wortes bald zerstört werden könnte, beweisen die erneuten Raketenangriffe der Russen auf Kiew während des Besuchs von UN-Generalsekretär António Guterres. Getroffen wurde ein Hochhaus.

Und wenn sie als Ärztin nach Kiew reist? "Ohne Krieg hatte ich nicht vor, in meine Heimat zurückzukehren, weil ich mich hier schon sehr gut eingelebt habe", sagt sie. "Als der Krieg kam, wurde es dann sehr gefährlich, in die Ukraine zu fahren, obwohl ich es mir wegen meinen Eltern ernsthaft überlegt habe. Es war meine Mama, die mich angefleht hat, es nicht zu tun." Und sie ergänzt: "Es kann sein, dass die Zeit kommen wird und es auch Ärztemangel in der Ukraine geben wird. Dann werde ich nachdenken, ob ich zurückkehren sollte." So versucht sie jetzt in Heidelberg, den Geflüchteten zu helfen, die die deutsche Sprache nicht kennen, traumatisiert und krank sind.

"Mit meinen Sprach- und Medizinkenntnissen bin ich hier vielleicht aktuell noch eine größere Hilfe als in der Ukraine, wo es noch genug ärztliches Personal gibt." Und so telefoniert sie jeden Tag mit ihren Eltern und erinnert sie an bessere Zeiten: an den Beginn der orangenen Revolution 2004, bei der sie aktiv mitgemacht hat und die Demokratie in der Ukraine ihren Anfang nahm. "Jetzt erleben wir leider die Wiederholung der Geschichte, dass wir für unsere Freiheit kämpfen müssen", bedauert sie.