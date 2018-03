Heidelberg. (pr/mare) Bei dem ausgewogenen Kräfteverhältnis kann man's ja mal probieren. Das dachte sich vielleicht der Fahrer eines Hummers, der kurz vor einer Straßenbahn in der Bergheimer Straße wenden wollte. Das ging aber deftig schief.

Aber der Reihe nach: Gegen 13 Uhr wollte der Fahrer des Hummer H2 in der Bergheimer Straße drehen - verbotswidrig. In Höhe der Araltankstelle prallte er dabei mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn der Linie 22 zusammen.

Nach ersten Informationen wurden weder der Autofahrer noch Fahrgäste der Straßenbahn verletzt. Der Straßenbahnverkehr zwischen Bismarckplatz und Betriebshof war unterbrochen. Über die Schadenshöhe liegen keine Informationen vor - er dürfte aber beträchtlich sein.