Von Katharina Eppert

Heidelberg. In dieser Bibliothek gibt es keine Bücher. Die Human Library schlägt reale Seiten auf - von Menschen, die über ihr Stigma sprechen, und über die Wunden, welche die Gesellschaft ihnen zugefügt hat. Die Idee: Menschen sollen von Menschen lernen, die wie interaktive Bücher ihre Lebensgeschichte erzählen und dabei eine simple, wichtige Botschaft transportieren: Beurteile ein Buch (Mensch) nicht nach seinem Umschlag (Aussehen).

Verschiedene Kulturen und Gesellschaftsschichten in einer menschlichen Bücherei zueinander zu führen, faszinierte die Heidelberger Doktorandin Amarachi A. Igboegwu schon vor ein paar Jahren, als sie eine Human Library in der Schweiz besuchte. Denn Amarachi, die in den Vereinigten Staaten aufwuchs, später nach Schweden zog und nun in Heidelberg lebt, weiß zu gut, was es heißt, ausgegrenzt zu werden. "Ressentiments und Stigmatisierungen kann man überall begegnen - auch in Heidelberg", sagt sie.

Am Hauptbahnhof habe sie so ein Schlüsselerlebnis gehabt: Ein junger Mann fragte die Doktorandin, ob sie bei ihm putzen wolle. Er würde auch gut zahlen. Und sie sei sicherlich für die Tätigkeit bestens geeignet. "Das tut weh", beschreibt Amarachi ihre Gefühle. Eine ähnliche Situation hatte sie mal in der Straßenbahn Richtung Eppelheim, führt sie weiter aus: "Da beschimpfte mich einer mit ,Nigger‘." Ihre persönlichen Erfahrungen und der Wunsch, Vorurteile abzubauen durch den persönlichen Dialog, bestärkte sie in dem Vorhaben, "sprechende Bücher" auch nach Heidelberg zu holen.

Das städtische Amt für Chancengleichheit, das Netzwerk "Chancen Gestalten" und die Universität unterstützen sie dabei, wenn am Samstag in der Stadtbücherei die gedruckten Bücher im Regal stehen bleiben und "Leseratten" in die Gesichter der menschlichen Bücher gucken: Da wären zum Beispiel Magda, die unter Depressionen leidet, Gülseren, die nicht selten schräg angeguckt wird, weil sie Kopftuch trägt, oder Miriam, die zwischen mehreren Kulturen und Religionen aufgewachsen ist. Aber auch Homosexualität und der Alltag mit einem Handicap finden in der Human Library Gehör.

Info: Die kostenlose Veranstaltung der "Human Library Organization" findet am Samstag von 11 bis 15 Uhr in der Stadtbücherei, Poststraße 15, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.