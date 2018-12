Heidelberg. (pol/mün) 30 Hotelgäste mussten am frühen Montagmorgen in Sicherheit gebracht werden. Gegen drei Uhr war in einem benachbarten Friseursalon in der Bergheimer Straße ein Feuer ausgebrochen. Durch die Rauchentwicklung hatte die Brandmeldeanlage des Hotels ausgelöst, wie die Polizei berichtet.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach der Freigabe konnten die Gäste wieder in ihre Zimmer zurück. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt