Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Eigentlich wollte Edgar Wolfrum sein Buch "Der Aufsteiger. Eine Geschichte Deutschlands von 1990 bis heute" trotz der Aktualität, die der Titel verspricht, nie überarbeiten. So sagte es der Heidelberger Professor für Zeitgeschichte im Februar 2020 im RNZ-Interview über das damals druckfrische Werk. Zwischenzeitlich hat der Verlag Klett-Cotta eine erweiterte, aktualisierte Ausgabe in Planung. Doch die Arbeiten daran könnten umfangreicher werden als zunächst angenommen: Das Buch und sein Autor stehen im Mittelpunkt von Plagiatsvorwürfen.

Publik gemacht hat diese Jochen Zenthöfer. Der studierte Jurist berichtet für die FAZ seit Jahren über Wissenschaftsbetrug und Plagiate – von Franziska Giffey über Luxemburgs Premier Xavier Bettel bis Annalena Baerbock. Und nun Wolfrum: An gut 30 Stellen des 300 Seiten umfassenden Textteils hat Zenthöfer ungekennzeichnete Übernahmen ausgemacht. Einige der Quellen sind in Literaturverzeichnis oder Fußnoten angegeben, andere nicht. Zudem stammten, so Zenthöfer, rund 20 Prozent des Textes aus Wolfrums Vorgängerwerk über die Ära Rot-Grün, erschienen 2013.

Wolfrum selbst bestreitet jede Betrugsabsicht. "Ich habe Fehler begangen", teilte er der RNZ mit. So habe er alte Vorlesungsskripte verwendet, in denen er keine Quellenhinweise gesetzt hatte. So könnten die ungekennzeichneten Zitate ins Buch geraten sein. "Zeitgeschichte ist immer auch Zeitgenossenschaft, gerade für mich als Älteren, und so sind Allgemeinwissen, Einschätzungen und Fakten bisweilen aus den Medien entnommen, die so weit wie möglich, aber nicht in jedem Fall nachgewiesen wurden."

Auch Wolfrums Lektor bei Klett-Cotta sieht in vielen bemängelten Stellen allgemein geläufige Sätze. Nur: Zum Teil geht es auch um sehr prägnante, kommentierende Formulierungen. "Man stelle sich vor, Deutschland würde einmal nicht bei jeder Regierungsbildung zuerst an Soli und Spitzensteuersatz denken", heißt es etwa im ersten Kapitel. Kein ganz alltäglicher Satz, der altbekannte Fakten auflistet. Er stammt, wie weitere, fast wörtlich aus einem Kommentar im "Spiegel" aus dem Jahr 2018. Der Originaltext oder sein Autor Ulrich Fichtner tauchen bei Wolfrum nicht auf.

Die Universität behandelt den Fall zurückhaltend. Ihre "Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft" hat bereits im Sommer einen Teil des Buches begutachtet – und zumindest keine Verstöße "von dienst- oder arbeitsrechtlicher Relevanz" gefunden. Das genaue Ergebnis bleibe daher unter Verschluss, so Sprecherin Marietta Fuhrmann-Koch. Allerdings wird sich die Kommission erneut mit dem Fall beschäftigen. Ein Termin steht noch aus.

Wolfrum sieht sich einer Kampagne ausgesetzt: Jemand habe erst die Kommission, dann Zenthöfer auf ihn angesetzt. Doch ändert das etwas an den Fehlern? Und würde ein Professor seinem Studenten als Erklärung durchgehen lassen, dass er "unter schwierigen persönlichen Umständen und unter Zeitdruck geschrieben" habe?

Zumal der RNZ Unterlagen vorliegen, wonach schon in einem älteren Aufsatz Wolfrums Übernahmen zu finden sind. Für einen Sammelband über charismatische Herrscher schrieb er im Jahr 2004 das Kapitel zu Konrad Adenauer. Ein Überblick über zeitgenössische Bewertungen Adenauers folgt auffallend einem "Spiegel"-Artikel aus dem Jahr 1961. Wolfrum nennt diesen ("Zitiert nach..."), übernimmt aber auch einleitende Sätze und Zusammenfassungen teils wörtlich. Ein Satz, den der "Spiegel" aus dem US-"Reporter" zitierte, liest sich bei Wolfrum wie dessen eigene Analyse: "Die Weltgeschichte kennt kaum einen Staatsmann, der in so hohem Alter und mit so geringer Vorbereitung für eine große Rolle so viel Respekt und so viele Erfolge erringen konnte." Weitere Passagen aus dem "Spiegel" finden sich nahezu wörtlich ohne Anmerkung bei Wolfrum, ebenso aus einem – nicht angegebenen – "Zeit"-Artikel aus dem Jahr 1965.

Wolfrum erklärt dazu, er habe keine Forschungsthesen oder -ergebnisse übernommen. "Bei Wissenschaftsplagiaten müsste dies der Fall sein." Zudem sieht er durch die Vorwürfe seine "Leistungen der letzten 20 Jahre für die Universität" herabgewürdigt, etwa die Etablierung des neuen Schwerpunkts Public History, NS-Forschungsprojekte oder die Gründung der Forschungsstelle Antiziganismus.

Und doch wirft die Aneignung fremder Formulierkunst kein gutes Licht – auf alle Beteiligten. Eine moderne Software zur Plagiatsprüfung würde die Übernahmen wohl erkennen. Für Semester- oder Abschlussarbeiten von Studenten ist dies vielerorts längst Standard. Bei Klett-Cotta nicht, wie Lektor Christoph Selzer bestätigt. Grundsätzlich umzudenken scheint der Verlag nicht.

Für die Neuauflage des "Aufsteigers" werde alles korrigiert, betont Selzer. "Wir planen das sehr sorgfältig." Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Eine Konsequenz hat der Verlag bereits gezogen: Die erste Ausgabe wird vorerst nicht mehr ausgeliefert.

Update: Freitag, 1. April 2022, 17.15 Uhr