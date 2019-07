Von Harald Berlinghof

Heidelberg/Spechbach. Schon bei seinen Auftritten im Knabenchor der Regensburger Domspatzen bewies er Stimme. Dass die Oldtimer-Rallye ADAC Heidelberg Historic aber als Moderator einen wie Michael Hagemann gewinnen konnte, beweist ihre Bedeutung. Am 12. und 13. Juli rollen 187 Oldtimer wieder durch die ganze Region und werden in den Orten an der Strecke ein Zuschauermagnet sein.

Hagemann, der erfahrene Oldtimer-Kenner, moderiert landauf, landab Oldtimer-Rallyes und Sportrallyes - von der Rallye Bavaria Historic bis einst zur Rallye-WM mit Walter Röhrl. Den "Urquattro" von Audi, den auch der zweifache Rallye-Weltmeister Röhrl steuerte, erlebte er ab 1980 hautnah, als er mit dem Hersteller Audi geschäftlich in Verbindung kam. Selbst ist Hagemann Orientierungsfahrten mit Gleichmäßigkeitsprüfungen gefahren, wie sie auch bei der ADAC Heidelberg Historic auf dem Programm stehen. Mit einem Simca Rallye 1, Simca Rallye 2 und sogar einem VW-Käfer aus den späten 60er Jahren war er zwischen 1974 und 1977 auf Oldtimer-Fahrten präsent. Er weiß also, wovon er spricht.

Der "Urquattro" hatte sein Interesse für den Motorsport geweckt. Seine Begeisterung für Oldtimer bleibt aber eher auf die Geschichten und Geschichtchen hinter den Modellen beschränkt. Er selbst ist kein Oldtimer-Sammler, wie so viele, mit denen er beruflich zu tun hat. Aber die Technik, das Design und die Modellvarianten sind ihm seit vielen Jahren ins Blut übergegangen. Da weiß er eine Besonderheit über die Motorvarianten zu erzählen, dort entwischt ihm bei der Moderation am Heidelberger Marktplatz oder in Spechbach ein Wort zu den Außenspiegeln oder zum Doppelvergaser, dessen Einstellung eine Kunst ist, die heute nur noch wenige beherrschen. Wo man eine Garage voller Oldtimer erwarten würde, findet sich bei ihm nur ein kleiner Fiat 500, Baujahr 1965. "Den hab’ ich meiner Frau zum Geburtstag geschenkt", sagt er.

Eine Freundschaft mit dem Heidelberger Kuno Hug, dem Erfinder der ADAC Heidelberg Historic, brachte Hagemann schließlich zur hiesigen Oldtimer-Rallye. Das zehnjährige Jubiläum des Motorsport-Clubs München moderierte er 1982, dann irgendwann die ADAC Sportgala im Bayrischen Hof in München, die 3-Städte-Rallye, Motorradrennen auf dem Salzburgring, die Rallye Deutschland. "Plötzlich war ich ein oft gebuchter Moderator. Die Heidelberg Historic wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Ich bin 24 Jahre als Moderator dabei. Außer einmal. Da war die Beerdigung eines guten Freundes. Da konnte ich nicht", erzählt der Fast-Münchner.

Warum er im Jahr zwei der ADAC Heidelberg Historic einstieg? "Weil im ersten Jahr der Rallye die Siegerehrung drei Stunden gedauert hat. Das gefiel dem Kuno Hug nicht. Also hat er mich gefragt. Wir wurden uns schnell einig".

Früher hat er die Startmoderation am Freitagmorgen beim Technik-Museum Sinsheim übernommen und die Zielankunft am Samstagnachmittag gemacht. Heute nicht mehr. Aber den Heidelberger Marktplatz und Spechbach, die beiden Höhepunkte der Oldtimer-Rallye am Freitag, lässt er sich nicht nehmen. "2006 hat mich die Gemeinde Spechbach sogar adoptiert. Die Urkunde hängt bei mir im Büro", erzählt er. "Die bestehen hier darauf, dass der ’verrückte Bayer’ die Moderation macht", so Hagemann schmunzelnd. In Spechbach, wo die Begeisterung für die ADAC Heidelberg Historic inmitten all der am Straßenrand aufgestellten Strohballen stets am Überschwappen ist, warten die "kleinen Spechte", Grundschüler aus Spechbach, mit Programmheften und erhoffen sich Autogramme der Fahrer. Die fühlen sich entsprechend geehrt. In Spechbach werden von Hagemann auch gespendete Objekte versteigert. Der Gewinn geht an den Verein "Nachsitzer", einen Förderverein für lernschwache Schüler.

So leicht und locker die ausführlichen und kompetenten Erläuterungen an den Moderatorenstationen zu den Autos, den Fahrern und den Hintergründen daher kommen, so akribisch sind sie zuvor erarbeitet worden: "Ich bin ein fleißiger Mensch", betont Hagemann. Von jedem Teilnehmer verlangt er deshalb im Vorfeld der Rallye einen ausgefüllten "Teilnehmerzettel", auf dem vom Geburtsjahr des Fahrers bis zum Baujahr des Autos alles verzeichnet ist. Die Details werden ergänzt, indem er die Autotypen recherchiert und Besonderheiten herausstellt. Alles wird in eine umfangreiche Datenbank eingepflegt und schließlich in der Reihenfolge der Startnummern ausgedruckt. Bloß im Hotel vergessen sollte er den Ausdruck dann am Tag der Rallye nicht: "Ich habe zwar vieles im Kopf. Aber alles dann doch nicht".

Info: Die ADAC Heidelberg Historic rollt am 12. und 13. Juli durch die Region. Alle Informationen zur 25. Ausgabe der Oldtimer-Rallye im Internet unter www.heidelberg-historic.de