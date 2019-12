Von Micha Hörnle

Heidelberg. Manpreet Singh ist verzweifelt: Er liegt niemandem auf der Tasche, und doch muss der Inder zum 19. Dezember Deutschland verlassen. Denn dann läuft seine Aufenthaltserlaubnis aus. Der Grund: Der 32-Jährige hatte 18 Monate Zeit, um eine Arbeitsstelle zu finden, die seinem Studienabschluss entspricht. Aber die fand er trotz vieler Bewerbungen nicht. Momentan arbeitet er für eine Zeitarbeitsfirma als Hilfskraft in einem „Amazon“-Lager.

Der Angehörige der indischen Religionsminderheit Sikh kam vor vier Jahren nach Heidelberg, um hier zu studieren – an der SRH-Hochschule machte er im Oktober 2018 seinen Master in International Business and Engeneering. Das ist ein englischsprachiger Studiengang mit Inhalten aus der Ingenieurwissenschaft und Managementlehre (mit Schwerpunkt Energieeffizienz). Singh machte seinen Abschluss und absolvierte ein Praktikum bei der Bosch-Tochter Etas in Stuttgart, er schrieb 550 Bewerbungen und hatte ein paar Vorstellungsgespräche – aber er bekam nie einen Job in dieser Branche. Für sein Studium an der privaten Hochschule hatte er in Indien auch noch einen 8500-Euro-Kredit mit einem Zins von über 13 Prozent aufgenommen, den er nun in Monatsraten zu 260 Euro abstottert. Und er schlägt sich durch, indem er so ziemlich jeden Job annimmt – er war schon Kellner oder Rezeptionist.

Sein großes Problem: Er spricht zwar ganz gut Deutsch, aber nicht gut genug, um sich in Deutschland als Fertigungsingenieur bewerben zu können – vom schriftlichen Ausdruck einmal ganz zu schweigen. „Ich wusste nicht, dass in Deutschland die Firmen auf verhandlungssicherem Deutsch bestehen“, gesteht er. Aber vielleicht hätte man ihm das auch einmal vor seinem Studium sagen können. Denn als er hierherkam, sprach er kein einziges Wort Deutsch.

Singh fehlen auch vertieftere Kenntnisse im Programmieren – seiner Einschätzung nach die Schlüsselqualifikation für einen Job, der zu seinem Studium und seinen Fähigkeiten passt. Denn ihn zieht es in die Automatisierung der Produktion – deshalb würde er gern in Deutschland Informatik studieren, um seine künftigen Jobchancen zu erhöhen. Und wieso tut er das nicht in Indien? „Dort kostet es sehr viel Geld, und meine Familie hat keines.“ Er habe auch beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises – Singh wohnt inzwischen in einem Acht-Quadratmeter-Zimmer in Edingen-Neckarhausen – gefragt, ob er nicht hier studieren könne. Doch da hieß es, er solle erst nach Indien gehen, die frühestmögliche Einreise nach Deutschland sei in zwei Jahren. Gegen den Ausreisebescheid hat er keinen Einspruch eingelegt: Er hat keinen Anwalt – weil er kein Geld hat.

Doch zum Glück ist Singh nicht ganz auf sich allein gestellt: Er lernte zufällig in der S-Bahn Ursula Schemmel aus Bammental kennen. Die sprach ihn wegen seines Turbans an – sie war einfach neugierig – und daraus wurde eine Freundschaft: Sie brachte ihm etwas Deutsch bei, er half ihr mit dem Handy. Und Schemmel war es auch, die Singhs Situation der RNZ berichtete: „Er hat noch nie Geld vom Steuerzahler bezogen, man sollte ihm nur noch etwas mehr Zeit in Deutschland geben.“ Singh verspricht, dass er kein Geld vom Staat nehmen, neben dem Studium arbeiten und einen Deutschkurs machen würde. „Ich bin mir sicher, dass ich das Informatikstudium packen werde. Ich fange ja auch nicht bei Null an.“

Beim Landratsamt ist man mit Auskünften zu diesem Fall zurückhaltend: Datenschutz. Aber ein Sprecher bestätigt die eindeutige Rechtslage: Kann man 18 Monate nach Studienende „eine diesem Abschluss angemessene Erwerbstätigkeit nicht nachweisen, läuft die Aufenthaltsgenehmigung ab“. Hintergrund dieser Regelung: Die Behörden wollen den Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland fördern – und weniger das Bleiben von Hilfsarbeitern.

Was volkswirtschaftlich Sinn ergibt, ist für Singh eine persönliche Katastrophe: Er muss zurück in ein Land, in dem er keine Perspektive hat: „In meinem Heimatstaat Punjab gibt es keine Industrie und keine Arbeit. Was soll ich dort machen?“ Für seine Mentorin Ursula Schemmel ist das Bedrückendste „diese Ausweglosigkeit“. Ihre größte Hoffnung ist, dass es jemanden gibt, der Manpreet Singh auf die Schnelle helfen kann – vielleicht juristisch. Denn sonst geht es ihm wie einem Kommilitonen: Der fand nach einem SRH-Studium auch keinen Job und musste wieder zurück nach Indien.

Singh, der sichtlich bescheiden auftritt, hat gegenüber seinem bisherigen Gastland keinen Groll: „Ich mag die deutsche Arbeitskultur und die Landschaft. Und ich würde gern noch hierbleiben, studieren und dann arbeiten.“