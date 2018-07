Heidelberg. (RNZ/ani/rl) Zu einem Stromausfall in Teilen der Heidelberger Bahnstadt kam es Donnerstagvormittag. Den Heidelberger Stadtwerken zufolge fiel der Strom um 10.37 Uhr im Bereich der Max-Jarecki-Straße und des Czernyrings aus. Auch der Hauptbahnhof ist betroffen, mittlerweile wird er mit einem Notstromaggregat versorgt, wie die Stadtwerke mitteilen.

Um 14.20 Uhr meldeten die Stadtwerke, dass die Störung im Heidelberger Energienetz behoben wurde. Vermutlich liege die Ursache bei Bauarbeiten auf in den Campbell Barracks, da dort ein Kabel beschädigt wurde.

Parallel kam es gegen 11 Uhr zu einer Störung im Stromnetz der Deutschen Bahn. Dort waren Gebäude auf dem Gelände der Bahn von einem Stromausfall betroffen. Die Stadtwerke Heidelberg sind unterstützend vor Ort und stellen ein Notstromaggregat zur Verfügung, um Licht für die Abendstunden zu sichern. Gegen 16.30 Uhr wurde mitgeteilt, dass das Notstromaggregat große Teile des Hauptbahnhofes mit Energie versorge.

Die Züge seien nicht betroffen, aber Beleuchtung, Anzeigetafeln und Durchsagen waren beeinträchtigt. Grund ist ein technischer Defekt an der Schaltanlage, an der das Bahn-Stromnetz mit dem der Stadtwerke zusammenläuft. Aus Sicht der Stadtwerke Heidelberg ist es nicht auszuschließen, dass der Stromausfall am Hauptbahnhof und der in der Bahnstadt miteinander in Verbindung zu bringen sind. Zusammenhänge sind möglich, zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht definitiv zu ermitteln, so eine Stadtwerke-Sprecherin.

Update: 17. August 2017, 16.33 Uhr