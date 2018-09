Von Anica Edinger

Erst im kommenden Jahr soll über die Zukunft von Bergheim-West entschieden werden. Das beschloss der Gemeinderat nach langer und leidenschaftlicher Diskussion in den politischen Gremien bereits im Februar - und folgte damit einem Antrag der SPD-Fraktion. Vertagt wurde damit auch die Diskussion um den Standort des Betriebshofs der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV): Erst, wenn das Entwicklungskonzept Bergheim-West steht, soll entschieden werden, ob er im Stadtteil bleiben und renoviert werden kann oder auf den Großen Ochsenkopf in Wieblingen umziehen muss.

Doch an einem der Gebäude in Bergheim-West wird schon jetzt gearbeitet - zur Verwunderung mancher Bewohner: Die Bergheimer Straße 155 wird derzeit renoviert. Denn dort soll schon im Februar nächsten Jahres das städtische Amt für Soziales und Senioren einziehen. Das bestätigte Stadtsprecher Tim Herre der RNZ. Die jetzigen Räume des Amtes am Fischmarkt in der Altstadt reichten bei Weitem nicht mehr aus, zudem seien sie "ohne technische Ertüchtigung und umfangreiche Kosten auch nicht mehr für eine Verwaltungsnutzung geeignet", so Herre. Dass das Amt umziehen soll, beschlossen die Stadträte schon lange, bevor die Diskussion um ein Entwicklungskonzept Bergheim-West überhaupt in Gang kam: nämlich im Oktober 2016. Für die Renovierung des Gebäudes steht jetzt ein Projektvolumen in Höhe von 1,7 Millionen Euro zur Verfügung. Bauherr und Eigentümer ist die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB), die das Gebäude dann an die Stadt vermietet.

Stadtsprecher Herre betont in diesem Zusammenhang: "Die Renovierung und Folgenutzung des Gebäudes beeinflusst aber nicht die noch im Raum stehenden Varianten zur Verortung des Betriebshofs." Soll heißen: Selbst, wenn das Gebäude in der Bergheimer Straße 155 erhalten bleibt, kann der Betriebshof an seinem jetzigen Standort bleiben und renoviert werden. Einzige Einschränkung: Die Freitreppe, die im Siegerentwurf für die Sanierung beziehungsweise den Neubau des Betriebshofs am alten Standort - der bereits im Jahr 2014 gekürt wurde - geplant war, könnte nicht realisiert werden. Denn dafür müsste die Bergheimer Straße 155 abgerissen werden. Ohnehin sei es aber fragwürdig, ob sich der Abbruch einzig zu diesem Zwecke überhaupt rentiere, so der Stadtsprecher.

Ob der Betriebshof überhaupt in Bergheim bleibt, wird im Frühjahr 2018 entschieden. Bis dahin soll das Entwicklungskonzept für Bergheim-West stehen - und dabei haben die Bürger ein Mitspracherecht. Mit einer breit angelegten Bürgerbeteiligung wird aktuell geplant, was auf dem Areal in Zukunft passieren soll. Mitte Juli fand dazu bereits die erste Beteiligungsveranstaltung statt. Durch das Konzept soll laut Gemeinderatsbeschluss die Lebensqualität im Stadtteil erhöht werden. Der Betriebshof spielt dabei eine zentrale Rolle. Sollte sich im Rahmen des Entwicklungskonzepts herausstellen, dass der Betriebshof auf den Ochsenkopf ziehen soll, sollen am jetzigen Standort etwa mindestens 40 Prozent des Areals zur öffentlichen Grünfläche werden und außerdem preisgünstiger und geförderter Wohnraum entstehen.