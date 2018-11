Heidelberg. (pol/mün) Ein 80-jähriger Autofahrer war am Dienstag in der Heidelberger Altstadt in der Bredouille. Der Mann aus Neckarsteinach konnte sich partout nicht mehr daran erinnern, wo er dort sein Auto geparkt hatte, berichtet die Polizei. Drei Stunden suchte er sein Auto, dann aber bat er den Kommunalen Ordnungsdienst um Hilfe.

Daraufhin wurden gemeinsam mit der Polizei zwischen 18.10 Uhr und 19.25 Uhr Gassen der Altstadt umfassend abgesucht. Schlussendlich konnte das Fahrzeug auf der Bundesstraße B 37 bei der Alten Brücke aufgefunden werden. Der Senior zeigte sich sichtlich dankbar, heißt es im Polizeibericht.