Heidelberg. (RNZ) Die Arbeiten am Hauptbahnhof gehen voran. Am Dienstag startet eine neue Bauphase. Zwischen der Haltestelle Hauptbahnhof und der Kurfürsten-Anlage wird in Richtung Römerkreis der Gleisanschluss hergestellt: Die Gleise, die bereits in der neuen Haltestelle liegen, werden mit denen in Richtung Stadtwerke verbunden. Dafür muss das alte Gleisbett auf der Kreuzung zwischen Kurfürsten-Anlage und Mittermaierstraße weichen. Während der Arbeiten bleiben Lessing- und Mittermaierstraße befahrbar. Die Fahrstreifen sind aber verengt.

Am Dienstag wird zudem die neue Regionalbushaltestelle mit drei Bussteigen in der Kurfürsten-Anlage gegenüber der Print Media Academy in Betrieb genommen. Die Straßenbahnen und Busse der RNV fahren den Hauptbahnhof weiterhin direkt an.

Nur die Haltepunkte der Haltestelle Heidelberg Hauptbahnhof Ost ändern sich:

Steig K wird in die Kurfürsten-Anlage verlegt und von den Linien 20, 32 (Richtung Bismarckplatz), 32A, 33 (Richtung Ziegelhausen), 34 (Richtung Heiligkreuzsteinach Marktplatz), 39, M3 (Richtung Bismarckplatz) und M5 (Richtung S-Bahnhof Altstadt) bedient.

Steig L wird als Ersatzhaltestelle in der Lessingstraße auf die Höhe der Taxistände/Hotel Ibis verlegt und von den Linien 24, 33 (Richtung Emmertsgrund) und M3 (Richtung Kirchheim) angefahren.

Steig P entfällt ersatzlos.

Die neue Bauphase hat auch Auswirkungen auf die Routen der Buslinien:

Linie 20 wird Richtung Hauptbahnhof zwischen "Stadtbücherei" und "Hauptbahnhof Ost" (Steig K) über "Ringstraße" umgeleitet. Haltestelle Stadtwerke entfällt.

Linie 24 bedient Richtung Hauptbahnhof zwischen "Weststadt/Südstadt" und "Hauptbahnhof West" (Steig D) zusätzlich "Hauptbahnhof Ost" (Steig K).

Linie 32 fährt Richtung Bismarckplatz zwischen "Hauptbahnhof West" (Steig C) und "Stadtwerke" zusätzlich über "Hauptbahnhof Ost" (Steig K).

Linie 32A wird Richtung Hbf zwischen "Römerstraße" und "Hauptbahnhof Ost" (Steig K) über "Ringstraße" umgeleitet.

Linie 33 bedient Richtung Ziegelhausen Köpfel nicht mehr Steig P am "Hauptbahnhof Ost", sondern Steig K in der Kurfürsten-Anlage.

Linie 34 fährt Richtung Ziegelhausen zwischen "Hauptbahnhof West" (Steig C) und "Stadtwerke" über "Hauptbahnhof Ost" (Steig K).