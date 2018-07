Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Handtaschendiebstahl auf der Neuenheimer Neckarwiese kam es am Donnerstagabend. Auf einer Picknickdecke hatte es sich am Abend eine 21-Jährige mit einem Begleiter im Bereich der Wasserschachtel gemütlich gemacht. Gegen 21.20 Uhr ging ein 20-Jähriger mit zwei Begleitern an der Decke vorbei, griff unbemerkt zu und lief dann in Richtung Theodor-Heuss-Brücke.

Ein Zeuge der Tat machte nun das Pärchen auf den Diebstahl aufmerksam. Zu dritt verfolgten sie den Tatverdächtigen und stellten ihn und seine Begleiter auf der Brücke.

Als sie den 20-Jährigen mit dem Diebstahl konfrontierten, gab er der 21-Jährigen das Mobiltelefon zurück, dass in der Handtasche gewesen war. Die Handtasche selbst hatte er nicht dabei. Als die Polizei verständigt wurde, versuchte der 20-Jährige wegzurennen, was weitere Zeugen verhinderten.

Bei der Polizeikontrolle stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige mit 1,76 Promille stark betrunken war. Die Handtasche und der restlich Inhalt wurden später auf der Neckarwiese wiedergefunden.