Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/shy/mare) Die Apotheke in Handschuhsheim ist am Samstag von der Polizei abgesperrt worden. Das teilen die Beamten mit.

Der Besitzer einer Apotheke in der Steubenstraße in Handschuhsheim überprüfte das vorhandene Lager. Dabei fand er einen Behälter mit Pikrinsäure, dass vergessen worden war. Sollte dieses Gebinde austrocknen, so ist Vorsicht geboten, da dieses Gemisch sehr reaktionsfreudig ist und im Falle, dass das Gefäß zum Beispiel zu Boden fallen würde, es zu einer Explosion kommen kann.

Über die Apotheke wurde umgehend Polizei und Feuerwehr verständigt, die zuerst die nähere Umgebung absperren ließ. Schon nach kurzer Zeit konnte aber Entwarnung gegeben werden. Das Gebinde konnte von verständigten Spezialisten des Landeskriminalamtes aufgenommen und entsorgt werden.

Bei einer weiteren Zweigstelle der Apotheke in Kirchheim in der Schwetzinger Straße wurde ebenfalls ein solches Gebinde im angetrockneten Zustand gefunden. Auch hier wurde der Gefahrenstoff durch die Spezialisten des Landeskriminalamtes aufgenommen.