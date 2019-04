Heidelberg. (Kaz) Eben wuchsen die Salatköpfe im Handschuhsheimer Feld noch in langen Reihen, jetzt neigt sich die Ernte in den Folientunneln bereits dem Ende zu. Deshalb wird es im Erzeugergroßmarkt Heidelberg/Bergstraße vorübergehend etwas ruhiger werden. Bis die Kohlrabi soweit sind und danach die Erdbeeren.

Die Idee der CDU-Gemeinderatsfraktion, auf dem Gelände einen Park & Ride-Platz einzurichten, sorgte vor einigen Wochen für Schlagzeilen, war aber schnell wieder vom Tisch. Dennoch steht die Frage im Raum: Wäre auf dem Gelände nicht doch noch Platz für parkende Autos? Von Marktleiter Eric Heller kommt dazu eine eindeutige Absage. Wie soll das gehen mitten im Lieferverkehr entlang der Lagerhalle? Es ist um die Mittagszeit, als dort Landwirte mit Traktor und Anhänger auf der Westseite kistenweise Salat abliefern und auf der Ostseite meterlange Lastwagen "andocken", um beladen zu werden.

Zwischen Ende Oktober und Ende März ist natürlich nicht so viel los. Aber dann steht seiner Schilderung nach so manche Reparaturmaßnahmen an und zum Jahresende die Inventur. Das ganze Jahr über sind die Kühlräume an Speditionsunternehmen vermietet, die dort unter anderem Kartoffeln, Karotten, Äpfel oder sonstige Lebensmittel lagern. Doch auch ein Busunternehmen ist froh, seine Fahrzeuge in einer der Hallen unterstellen zu können.

Bis 2011 gab es im Erzeugergroßmarkt noch eine "Pack-Station", an dieser Stelle sind vier neue Kühlräume entstanden. Derweil stapeln sich im Lager nebenan die Kisten aus Holz oder Plastik bis an die Decke. Über "Euro Pool" kann man so eine Verpackung für Obst und Gemüse auch mieten.

"Daraus können wir leider kein Parkhaus machen", sagt Heller über die große Halle, durch die gerade immer wieder ein Gabelstapler fährt und den Satz Kisten abtransportiert, der gerade an anderer Stelle gebraucht wird. In diesem Jahr stehen im Erzeugergroßmarkt, dem noch 2006 die Insolvenz drohte, einige Dachsanierungen an.

Marktleiter Eric Heller in dem großen Saal, in dem einst die Waren versteigert wurden. Foto: kaz

Zugegeben: Der Erzeugergroßmarkt - er wurde im April 1970 in Betrieb genommen - besteht aus grauen Betonbauten. Irgendwann müssen "Sprayer" die Ostseite der Lagerhalle als Fläche für ihre Kunst entdeckt haben. Was sie dort möglicherweise in einer Nacht- und Nebel-Aktion hinterlassen haben, sieht eigentlich fast schon nach Kunst aus. Nicht ganz so schön ist der provisorische Bauzaun, der den in diesem Fall gefährlichen Durchgangsverkehr zwischen der Gaststätte am Großmarkt und einem breiten Feldweg Richtung Recyclinghof verhindern soll.

Übrigens: Den Raum, in dem Obst und Gemüse einst versteigert wurden, gibt es samt kreisrunder Anzeigen-Tafel immer noch. Er sieht aus wie ein kleiner Hörsaal mit vielen Bankreihen - und ruft mit seinem altmodischen Charme fast danach, wieder neu genutzt zu werden.