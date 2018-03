Vom Hans-Thoma-Platz bis zur Fritz-Frey-Straße wird die Dossenheimer Landstraße zur Baustelle. Vor allem die Gleise sind jetzt schon teilweise in einem kritischen Zustand. Foto: Kaz

Heidelberg (RNZ) Die Dossenheimer Landstraße soll zwischen Hans-Thoma-Platz und Fritz-Frey-Straße umgestaltet werden, um die Verkehrsverhältnisse zu verbessern. Bei der Planung können sich die Bürger demnächst einbringen. Der Gemeinderat hat am Donnerstag das Konzept für die Beteiligung einstimmig beschlossen. Es sind zwei öffentliche Veranstaltungen Mitte April/Anfang Mai sowie Ende Juni/Anfang Juli vorgesehen. Die genauen Termine und die Veranstaltungsorte wird die Stadt frühzeitig bekannt geben.

Mit rund 23.000 Kraftfahrzeugen täglich ist die Dossenheimer Landstraße die Hauptverkehrsachse für Pendler aus den nördlich angrenzenden Kommunen. Darüber hinaus dient sie als Autobahnzubringer in Richtung Norden. Die Straße ist dringend sanierungsbedürftig, insbesondere die östliche Fahrbahnseite. Drei Straßenbahnlinien (5, 23 und 24) werden über die Gleise geführt, die in die Fahrbahn eingebettet sind - dabei werden sie regelmäßig durch Staus behindert. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wird 2020 beide Gleise sanieren, besonders das westliche ist bereits heute in einem kritischen Zustand.

Zudem stehen weitere Arbeiten an, die bei der Umgestaltung mit umgesetzt werden sollen: Die Haltestellen Burgstraße und Biethsstraße sollen barrierefrei umgebaut und der unter den Gleisen liegende Abwasserkanal erneuert werden. Im Gehwegbereich möchten die Stadtwerke die Stromleitungen und - in geringem Umfang - die Wasserleitungen erneuern. Die Deckensanierung der Dossenheimer Landstraße war von städtischer Seite bereits 2014 vorgesehen, wurde jedoch damals von den Gremien wegen eines fehlenden Gesamtgestaltungskonzepts abgelehnt.

Die erste Bürgerveranstaltung findet Mitte April/Anfang Mai statt. Dabei gibt es Informationen rund um den Planungsprozess, die Teilnehmer können ihre Ideen und Anregungen einbringen. Dann erarbeitet die Stadtverwaltung auf Grundlage der Machbarkeitsstudie und der Anregungen aus der Bürgerschaft eine Vorplanung. Beim zweiten Forum Ende Juni/Anfang Juli bekommen die Bürger einen Überblick zum Stand der Planungen und erfahren, welche ihrer Belange berücksichtigt werden konnten. Die Beschlussvorlage mit dem Gesamtkonzept zur Umgestaltung der Dossenheimer Landstraße soll ab September 2018 in den Gremien des Gemeinderats beraten werden.