Heidelberg-Handschuhsheim. (pr/mare) Zu einem Küchenbrand kam es am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in Handschuhsheim. Dort brach in der Züchterklause im Wiesenweg aus bisher unbekannten Gründen offenbar ein Feuer an der Dunstabzugshaube aus.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie die Abteilung Handschuhsheim konnten das Feuer nach ersten Informationen schnell löschen. Derzeit suchen die Einsatzkräfte das Gebäude nach Glutnester ab. Verletzte gab es offenbar keine. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.