Heidelberg-Handschuhsheim. (pri/pol/mare) Zu einem Küchenbrand kam es am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in Handschuhsheim. Dort brach in der Züchterklause im Wiesenweg aus bisher unbekannten Gründen offenbar ein Feuer an der Dunstabzugshaube aus.

Die Wirtin, die sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruches in der Küche befand, wurde vorsorglich vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung untersucht, blieb aber unverletzt. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Handschuhsheim konnten das Feuer schnell löschen.

Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar, da die Feuerwehr auch den Schornstein und Teile der Außenwand zur Absuche nach Glutnestern abtragen musste.

Update: 1. November, 14.30 Uhr