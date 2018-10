Heidelberg. (rnz) Wie die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe mitteilen, finden im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund ab Montag, 5. November, bis Freitag, 30. November, Bauarbeiten an der Kreuzung von Kranichweg und Im Entenlach statt. Die Kreuzung wird voll gesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf den Verkehr der Buslinie 34 und zwei morgendliche E-Fahrten.

Linie 34

In Fahrtrichtung Ziegelhausen fahren die Busse zwischen den Haltestellen Im Dornbusch und Kurpfalzring Süd eine Umleitung. Die Haltestellen Steinhofweg, Im Heimgarten, Im Schaffner und Kranichweg/Stotz entfallen. Für die Haltestelle Marktstraße wird in der Eppelheimer Straße, am gegenüberliegenden Fahrbahnrand, die Haltestelle Marktstraße des Moonliners M2 auf Höhe „Kaufland“ bedient.

E-Fahrten

Zwei morgendliche E-Fahrten mit Fahrtrichtung Kirchheim-Wieblingen werden im genannten Zeitraum zwischen den Haltestellen Pleikartsförster Hof und Kurpfalzring Süd über die Ersatzhaltestelle Im Dornbusch umgeleitet. Ab der Haltestelle Kurpfalzring Süd geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Richtung Wieblingen.