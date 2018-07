Heidelberg. (hob) Mindestens sechs Menschen hat er in der Heidelberger Altstadt angegriffen. Einmal war es seine Ex-Freundin, die anderen Male ihm völlig fremde Personen. Nun wurde der 23-jährige Schläger aus Bammental vom Schöffengericht zu zwei Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt.

Der Angeklagte selbst behauptete während des Prozesses, so Richterin Walburga Englert-Biedert, dass er bei den Taten, die sich zwischen Juni und Dezember 2017 ereigneten, stets völlig mit Cannabis und Alkohol zugedröhnt war. Seine Lehre als Gebäudereiniger hat der junge Mann inzwischen abgebrochen.

Der 23-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. Bereits im Jahr 2016 wurde er vom Amtsgericht wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt. Am 28. September 2015 hatte er, maskiert und mit einer Schreckschusspistole bewaffnet, eine Tankstelle in Bammental überfallen, um seinen Cannabis-Konsum zu finanzieren. Als er einer Angestellten die Waffe an den Kopf gehalten hatte, übergab sie ihm die 900 Euro, die in der Kasse waren.

Der damals 20-Jährige stellte sich selbst bei der Polizei, da ihn eine Tante dazu überredet hatte. Auch aus diesem Grund wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Allerdings sollte er sich einem regelmäßigen Drogenscreening unterziehen.

Mit manipulierten Urinproben versuchte der junge Mann in der Folgezeit, seinen Drogenkonsum zu verschleiern. Und so wurde er wieder straffällig.

Nach einem Streit mit seiner Ex-Freundin in der Friedrichstraße zog er diese in eine Ecke, ohrfeigte und würgte sie. In der Folgezeit traktierte er immer wieder andere Nachtschwärmer in der Altstadt, weil sie ihn angeblich schief angeschaut hatten.

Einem Kontrahenten versetzte er so einen harten Faustschlag aufs Ohr, dass dieser eine ganze Zeit lang das Hörvermögen verlor und unter einem Schwindelgefühl litt. Ein anderer konnte nach der Attacke sein zugeschwollenes Auge überhaupt nicht mehr öffnen, ein anderer erlitt eine Kopfplatzwunde.